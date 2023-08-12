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В Калужской области сбили беспилотник

Калужский губернатор Шапша: в Дзержинском районе области ночью сбили дрон
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Военная операция на Украине
В Калужской области неоднократно сбивали беспилотники. Последний такой случай произошел минувшей ночью, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша

В Дзержинском районе Калужской области минувшей ночью сработала противовоздушная оборона и был сбит беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», – написал он.

Других деталей он не привел. Дзержинский район находится к западу от Калуги. 

Минувшей ночью атаку 20 беспилотников отразили в Крыму, сообщало Минобороны. Ответственность за произошедшее ведомство возложило на Украину.

В Калужской области регулярно сбивают беспилотники. В ночь на 10 августа на севере региона уничтожили дрон, который летел в сторону Москвы. Никто не пострадал, последствий для инфраструктуры не было отмечал губернатор Шапша.

В ночь на 7 августа ПВО сбила дрон на востоке области. В соцсетях тогда появились кадры очевидцев со вспышкой в небе и громким звуком взрыва. Пострадавших и повреждений объектов не было, отмечали местные власти.

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3 августа в Калужской области сбили сразу семь беспилотников за одни сутки, все их обнаружили на юго-западе региона, они пытались пролететь через территорию области. Минобороны тогда сообщало о пресечении «террористической атаки» Украины. Что было ее целью, ведомство не уточняло.

С конца весны атаке беспилотников неоднократно подвергалась Москва. Так, два дрона взорвались в районе Кремля в начале мая, летом беспилотники дважды атаковали комплекс «Москва-Сити». Во всех случаях российские власти возложили отвественность на Украину.

В Калужской области сбили беспилотник
В Калужской области сбили беспилотник

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Калужская область Владислав Шапша беспилотники
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