ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Владислав Шапша (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рано утром 10 августа средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Калужской области, написал в Telegram губернатор Владислав Шапша. Это произошло в 4:03 в Малоярославецком районе на севере региона, никто не пострадал, последствий для инфраструктуры нет, сообщил он.

Как заявило Минобороны, дрон летел в сторону Москвы. Еще один аппарат, также летевший к столице, был сбит в Одинцовском районе Подмосковья. Кроме того, сообщило ведомство, два беспилотника уничтожены близ Севастополя, еще девять подавлены системой радиоэлектронной борьбы. Ответственность за попытку атаки министерство возложило на Украину.

О пресечении атаки дронов, летевших на Москву, также сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Московские аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас они работают штатно.

С мая столичный регион не раз подвергался атаке беспилотников. Дроны не раз сбивали и в Калужской области.