В Калужской области сбили шесть беспилотников

Беспилотники пытались пролететь через Калужскую область, но их сбила ПВО, никто не пострадал. В Минобороны заявили, что за атакой стоит Украина

Военнослужащие в машине управления сил ПВО (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В ночь на 3 августа силы ПВО сбили на юго-западе Калужской области шесть беспилотников, которые попытались пролететь через регион, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

В Минобороны России заявили, что «террористическую атаку» дронами пыталась осуществить Украина, но ее удалось пресечь. Что именно было целью атаки, ведомство не уточнило.

Калужская область граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями. Столичный регион четыре раза за две недели подвергся атакам беспилотников: 24 июля дроны ударили по двум нежилым зданиям в Москве, 28 июля мэр Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом аппарате, а ночью 30 июля и 1 августа беспилотники атаковали Подмосковье и «Москва-Сити» (оба раза дроны врезались в башню, где расположен правительственный комплекс).

Калужские власти также сообщают о падениях беспилотников. Например, 1 и 2 июня в регионе падали «неопознанные объекты», после чего произошли взрывы. 11 июня дрон рухнул рядом с деревней Стрелковка в Жуковском районе, в двух садовых домах выбило стекла, о пострадавших не сообщалось. Той же ночью еще один БПЛА упал в Медынском районе области в лесном массиве.

С начала 2023 года спрос на системы подавления беспилотников увеличился в два раза, рассказывали опрошенные РБК компании, продающие оборудование. После атаки дронов на Москву покупкой таких приборов заинтересовались и обычные граждане.

