На северо-западе Москвы произошел взрыв после сообщений о дроне

Уничтожение дрона в районе Карамышевской набережной средствами ПВО подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет. Минобороны возложило ответственность на Украину

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В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы произошел взрыв, сообщают Baza, 112 и Mash со ссылкой на очевидцев. Они рассказали, что в Хорошёво-Мнёвниках упал беспилотник самолетного типа. Попытку атаки в районе набережной позже подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В результате работы ПВО он был ликвидирован», — сообщил мэр столицы, добавив, что в районе падения обломков никто не пострадал и нет серьезных разрушений.

О падении аппарата, похожего на дрон, также сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в оперативных службах. «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев написало о «хлопке» в районе набережной. О негромком взрыве РБК сообщили местные жители: «Просто слегка хлопнуло, и все».

Baza опубликовала видео, предположительно, с беспилотником, который летел со стороны Истринского района Подмосковья и взорвался в районе набережной. Еще одно видео опубликовал Mash, который утверждает, что на кадрах пролет этого беспилотника над Новой Ригой.

Mash сообщает, что фрагменты упавшего беспилотника обнаружили в парковой зоне 67-й городской больницы имени Ворохобова. Учреждение находится на улице Саляма Адиля, рядом с Карамышевской набережной.

Минобороны позднее сообщило, что беспилотник пытался атаковать объект на территории Москвы, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве. Ответственность за произошедшее министерство возложило на Украину.