Белорусский канал показал видео с обещавшими не делать революцию людьми

На видео шесть молодых людей, якобы задержанных во время акций протеста в Белоруссии, обещают больше не делать революцию. Среди попавших в ролик граждане Украины и Белоруссии

Фото: скриншот с видео «Беларусь 24»

Канал «Беларусь 24» показал видео, на котором якобы задержанные участники протестов, начавшихся после оглашения предварительных результатов выборов президента, обещают больше не делать революцию, пишет Tut.by.

Голос за кадром задал задержанным вопрос: «Еще революцию делать будем?» — на что те ответили отрицательно, пишет портал. Tut.by также опубликовал скриншот из этого видеосюжета, на котором видны четыре молодых человека, из них одна девушка. Всего задержанных было шесть: четверо граждан Белорусии и двое - Украины.

Также агентство «Белта» опубликовало видео, на котором, по данным издания, запечатлен допрос одного из организаторов беспорядков. На видео молодой человек рассказывает, как координировал толпу протестующих во время выступлений 9 августа. В конце видео ему задают вопрос о причине выхода на протесты, на что молодой человек отвечает: «Может славы какой-то хотел, может, помочь кому-то хотел».

Ранее телеканал «Беларусь 1» сообщил, что к организации, координации и финансированию беспорядков в Белоруссии причастны представители штаба бывшего главы Белгазпромбанка и экс-соперника Лукашенко Виктора Бабарико. Сам Бабарико сейчас находится под арестом по обвинению в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.