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Белорусский канал показал видео с обещавшими не делать революцию людьми

На видео шесть молодых людей, якобы задержанных во время акций протеста в Белоруссии, обещают больше не делать революцию. Среди попавших в ролик граждане Украины и Белоруссии
Фото: скриншот с видео «Беларусь 24»
Фото: скриншот с видео «Беларусь 24»

Канал «Беларусь 24» показал видео, на котором якобы задержанные участники протестов, начавшихся после оглашения предварительных результатов выборов президента, обещают больше не делать революцию, пишет Tut.by.

Голос за кадром задал задержанным вопрос: «Еще революцию делать будем?» — на что те ответили отрицательно, пишет портал. Tut.by также опубликовал скриншот из этого видеосюжета, на котором видны четыре молодых человека, из них одна девушка. Всего задержанных было шесть: четверо граждан Белорусии и двое - Украины.

Также агентство «Белта» опубликовало видео, на котором, по данным издания, запечатлен допрос одного из организаторов беспорядков. На видео молодой человек рассказывает, как координировал толпу протестующих во время выступлений 9 августа. В конце видео ему задают вопрос о причине выхода на протесты, на что молодой человек отвечает: «Может славы какой-то хотел, может, помочь кому-то хотел».

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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Ранее телеканал «Беларусь 1» сообщил, что к организации, координации и финансированию беспорядков в Белоруссии причастны представители штаба бывшего главы Белгазпромбанка и экс-соперника Лукашенко Виктора Бабарико. Сам Бабарико сейчас находится под арестом по обвинению в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

В штабе Бабарико обвинения отвергли и заявили, что признают только законные и мирные действия.

Телеканал также сообщил, что действия некоторых участников протестов четко координировались, а при обыске у задержанных были найдены ножи, дубинки и радиостанции.

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По данным МВД Белоруссии, во время протестов были задержаны более 6 тыс. человек.

В начале недели президент Александр Лукашенко заявил, что участниками протестов управляют, и уточнил, что власти зафиксировали звонки из-за рубежа. «Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — утверждает Лукашенко.

В Минске женщины вышли протестовать в поддержку задержанных. Фоторепортаж
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Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после того, как были официально объявлены предварительные результаты президентских выборов. По ним большинство голосов (более 80%) набирает Лукашенко. В штабе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской отказались признавать названные ЦИК итоги выборов и представили независимые подсчеты, согласно Тихановская набрала 70-80% голосов. Тихановская, а также кандидаты в президенты Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень подали жалобы в ЦИК из-за результатов голосования, но позже независимый кандидат должна была покинтуь страну.

В Минске акции протеста быстро переросли в столкновения с ОМОНом, который использовал для разгона протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

 После этого в столице и других регионах республики в люди вышли на акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, протесты, революция
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