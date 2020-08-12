Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Самая многочисленная акция прошла в Минске. С вечера воскресенья в стране задержаны свыше 6 тыс. человек

Акция в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов в Минске (Фото: AP)

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии. Одной из самых распространенных форм стали женские «цепочки солидарности». По информации «Радио Свобода», они состоялись в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны.

Наиболее многочисленная женская акция протеста прошла в Минске, сообщает Tut.by. Колонна женщин прошла по улицам столицы республики, ее участницы возложили цветы к месту гибели демонстранта, который погиб вблизи станции метро «Пушкинская» 10 августа. Акции против насилия в столице Белоруссии прошли сразу в нескольких районах города.

В Могилеве выстроившихся в цепь женщин разогнал ОМОН, нескольких участниц забрали в автобус, остальных вытеснили на другую сторону улицы, уточняет издание.

В Гомеле на акцию протеста вышли около 500 человек, они возложили цветы в память о жертвах насилия на ступени облисполкома, сообщает Telegram-канал NEXTA. В городе Лида участницы женского марша вышли к зданию райисполкома, сообщает Telegram-канал «Белоруссия головного мозга». По его данным, протестующие выходили также в городе Жодино, а также в некоторых сельских поселениях.