 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером

Фото: Lior Mizrahi / Getty Images
Фото: Lior Mizrahi / Getty Images

Задержки в обеспечении Украины истребителями F-16 были связаны с вопросами по запчастям для них и языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, Киеву удастся собрать эскадрилью из 15-24 самолетов. Другой источник сказал, что летом ему передадут шесть истребителей, и еще 20 — к концу года, что значительно меньше, чем просили власти Украины. В частности, президент Владимир Зеленский в мае говорил, что для паритета с Москвой Киеву необходимо 120-130 современных самолетов, включая F-16.

Высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с агентством перечислил три сложности с передачей Украине данных истребителей: необходимость переконфигурировать самолеты в зависимости от их задач, недостаточное число подходящих аэродромов и сложности с логистикой поставок запчастей и обслуживанием.

Нидерланды сообщили, что передадут Украине 24 истребителя F-16
Политика
Истребитель F-16

F-16 были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями.

Поставки этим летом анонсировала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Эта страна входит в число тех государств, что обещали Украине F-16. Она отмечала, что сначала украинская сторона получит самолеты от Дании, а после будут Нидерланды.

Всего Копенгаген обещал отправить Киеву 19 истребителей, Амстердам — 24. Обе страны сообщили, что не стали запрещать использование самолетов для ударов по России. Шесть F-16 бесплатно собирается передать Украине Норвегия.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
F-16 Украина Военная операция на Украине военная помощь
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 17:49
Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером Политика, 22:17
Джокович второй раз подряд сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона Спорт, 22:01
Медведев заявил, что не перешел черту в конфликте с судьей на Уимблдоне Спорт, 21:56
Глава Росавиации сообщил об обнаружении «черных ящиков» упавшего Superjet Общество, 21:54
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на четыре населенных пункта Политика, 21:54
ЦБ выступил против схемы «актив на актив» при обмене замороженных бумаг Инвестиции, 21:45
ТАСС назвал птиц возможной причиной падения Superjet в Подмосковье Общество, 21:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вильфанд предупредил, что периоды интенсивной жары увеличатся Общество, 21:36
Власти раскрыли новое название должности учителя ОБЖ Общество, 21:32
Эрдоган рассказал о переговорах по возобновлению зерновой сделки Политика, 21:21
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 21:09
Евкуров посетил полигон, где прежде готовили бойцов ЧВК «Вагнер» Политика, 21:04
«Новые люди» предложили создать группу по спасению YouTube в России Технологии и медиа, 21:03
GMS узнало о переговорах «Ан-Насра» с Роналду о продлении контракта Спорт, 20:39