Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером

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Задержки в обеспечении Украины истребителями F-16 были связаны с вопросами по запчастям для них и языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, Киеву удастся собрать эскадрилью из 15-24 самолетов. Другой источник сказал, что летом ему передадут шесть истребителей, и еще 20 — к концу года, что значительно меньше, чем просили власти Украины. В частности, президент Владимир Зеленский в мае говорил, что для паритета с Москвой Киеву необходимо 120-130 современных самолетов, включая F-16.

Высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с агентством перечислил три сложности с передачей Украине данных истребителей: необходимость переконфигурировать самолеты в зависимости от их задач, недостаточное число подходящих аэродромов и сложности с логистикой поставок запчастей и обслуживанием.

F-16 были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями.

Поставки этим летом анонсировала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Эта страна входит в число тех государств, что обещали Украине F-16. Она отмечала, что сначала украинская сторона получит самолеты от Дании, а после будут Нидерланды.

Всего Копенгаген обещал отправить Киеву 19 истребителей, Амстердам — 24. Обе страны сообщили, что не стали запрещать использование самолетов для ударов по России. Шесть F-16 бесплатно собирается передать Украине Норвегия.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада.