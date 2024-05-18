Зеленский назвал «самое большое преимущество» России

Самым большим преимуществом для Москвы стали ограничения Запада на применение поставляемого им Украине оружия для ударов по российской территории, заявил Зеленский. Россия осуждает поставки оружия Украине

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Самое большое преимущество России в конфликте — ограничения Запада для Киева по применению поставляемого оружия для ударов по российской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP.

«Они могут обстреливать нашу территорию из любого оружия со своей территории. Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия», — сказал он.

Украинский лидер считает, что Запад боится, что Россия проиграет в конфликте, но в то же время не хочет проигрыша Украины, что является «абсурдной ситуацией». По его словам, Киев хочет «справедливого мира» для себя, а Запад хочет окончания конфликта, что является для него справедливым миром.

По мнению Зеленского, на данный момент у Украины есть четверть необходимого вооружения для противовоздушной обороны, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов, в частности, истребителей F-16.

Что касается численности украинских войск, Зеленский заявил о необходимости укомплектовать резервы. «Это серьезное количество бригад, существующих бригад, которые в большом количестве пустуют. Нам нужно сделать это, чтобы у ребят была нормальная ротация. Тогда их моральный дух повысится», — считает он.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что Украина обратилась к США с просьбой разрешить использовать поставляемое Вашингтоном оружие для ударов по территории России. По данным газеты, запрос находится на рассмотрении. При этом советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби 17 мая заявил, что США выступают против применения поставляемого Украине оружия для атак на российские территории.

Вместе с тем Лондон разрешил Киеву использовать поставленное ей оружие для ударов по Крыму. Великобритания, как и другие западные страны, считает полуостров украинским, не признавая итоги референдума 2014 года, после которого Крым вошел в состав России. Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что наступление на харьковском направлении связано с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода. Он заверил, что планов по взятию под контроль Харькова нет.

Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области 10 мая. Минобороны России с тех пор отчиталось о взятии под контроль 12 населенных пунктов на харьковском направлении.

В Киеве называли обстановку на этом направлении крайне сложной, но контролируемой, было принято решение усилить подразделения. Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км.

Зеленский ранее говорил, что в сложившейся в Харьковской области ситуации есть «вина всего мира». В интервью AFP он заявил, что продвижение российских сил в регионе может быть «первым шагом» в наступлении.