 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал «самое большое преимущество» России

Сюжет
Военная операция на Украине
Самым большим преимуществом для Москвы стали ограничения Запада на применение поставляемого им Украине оружия для ударов по российской территории, заявил Зеленский. Россия осуждает поставки оружия Украине
Фото: Brendan Smialowski / Reuters
Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Самое большое преимущество России в конфликте — ограничения Запада для Киева по применению поставляемого оружия для ударов по российской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP.

«Они могут обстреливать нашу территорию из любого оружия со своей территории. Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия», — сказал он.

Украинский лидер считает, что Запад боится, что Россия проиграет в конфликте, но в то же время не хочет проигрыша Украины, что является «абсурдной ситуацией». По его словам, Киев хочет «справедливого мира» для себя, а Запад хочет окончания конфликта, что является для него справедливым миром.

По мнению Зеленского, на данный момент у Украины есть четверть необходимого вооружения для противовоздушной обороны, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов, в частности, истребителей F-16.

Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Что касается численности украинских войск, Зеленский заявил о необходимости укомплектовать резервы. «Это серьезное количество бригад, существующих бригад, которые в большом количестве пустуют. Нам нужно сделать это, чтобы у ребят была нормальная ротация. Тогда их моральный дух повысится», — считает он.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что Украина обратилась к США с просьбой разрешить использовать поставляемое Вашингтоном оружие для ударов по территории России. По данным газеты, запрос находится на рассмотрении. При этом советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби 17 мая заявил, что США выступают против применения поставляемого Украине оружия для атак на российские территории.

Вместе с тем Лондон разрешил Киеву использовать поставленное ей оружие для ударов по Крыму. Великобритания, как и другие западные страны, считает полуостров украинским, не признавая итоги референдума 2014 года, после которого Крым вошел в состав России. Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что наступление на харьковском направлении связано с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода. Он заверил, что планов по взятию под контроль Харькова нет.

Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области 10 мая. Минобороны России с тех пор отчиталось о взятии под контроль 12 населенных пунктов на харьковском направлении.

В Киеве называли обстановку на этом направлении крайне сложной, но контролируемой, было принято решение усилить подразделения. Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км.

Зеленский ранее говорил, что в сложившейся в Харьковской области ситуации есть «вина всего мира». В интервью AFP он заявил, что продвижение российских сил в регионе может быть «первым шагом» в наступлении.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский военная помощь поставки оружия Харьковская область
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом
Политика
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Политика
Зеленский отменил все международные визиты на фоне ситуации под Харьковом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Зеленский назвал «самое большое преимущество» России Политика, 04:43
Опасность атаки дронов отменили в Воронежской области спустя два часа Политика, 04:37
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность второй раз за ночь Политика, 03:37
В Финляндии начали расследование утечки данных после кибератаки Технологии и медиа, 03:23
В Раде предложили освободить заключенных на подконтрольных России землях Политика, 03:22
Бросившего гранату сержанта признали виновным в гибели семи сослуживцев Общество, 02:57
В Бишкеке толпа согласилась разойтись после переговоров с полицией Общество, 02:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России Политика, 02:23
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 02:17
СК показал видео с места убийства девочки в Ростовской области Общество, 01:39
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 01:28
Белый дом заявил, что США против ударов по России американским оружием Политика, 01:23
Советника самарского губернатора задержали по подозрению в мошенничестве Политика, 01:14
В Ростовской области после убийства ребенка задержали водителя эвакуатора Общество, 00:42