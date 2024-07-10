Норвегия решила бесплатно передать Украине шесть истребителей F-16

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Норвегия до конца года бесплатно передаст Украине шесть истребителей F-16, сообщает VG со ссылкой на заявление премьер-министра королевства Йонаса Гар Стёре.

«Норвегия решила, что мы передадим Украине шесть истребителей F-16. Мы стремимся начать пожертвования в 2024 году», — заявил премьер.

О том, что Украина получит Норвежские истребители F-16 Гар Стёре сообщил еще в августе 2023 года во время визита в Киев. Однако количество самолетов и сроки их поставки он не уточнял.

Москва осуждает военную помощь Украине.

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