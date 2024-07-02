Нидерланды пообещали Украине скорую отправку первых F-16
Нидерланды вскоре поставят Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уведомила парламент в письме, что необходимое для этого разрешение уже выдано.
Она отказалась уточнить, сколько самолетов будет в первой партии и когда именно они прибудут на Украину, объяснив это соображениями безопасности. Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально.
Нидерланды в прошлом году вместе с Великобританией создали международную коалицию по закупкам F-16 для Украины. Кроме того, власти страны направили свои истребители в учебный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов.
В апреле Оллонгрен заявила, что, по ее оценкам, обещанные Данией, Нидерландами поставки начнутся в течение нескольких месяцев. Она допускала, что первые F-16 Украина получит осенью. Власти не стали запрещать их использование для поражения целей на территории России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что поставки Западом вооружений Украине для ударов по России не останутся без последствий. Владимир Путин заявил, что Москва может поставить свое оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения. МИД России отмечал, что Москва будет рассматривать любые модификации полученных Украиной F-16 в качестве носителей ядерного оружия, а отправку самолетов Киеву расценит «как целенаправленную провокацию» со стороны США и НАТО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что Киев планирует оставить часть переданных F-16 на авиабазах за пределами страны, в том числе чтобы они не стали «мишенями». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после этого заявил, что отправленные ВСу самилеты будут размещены на территории Украины.