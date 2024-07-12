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Политика ,  
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Яровая анонсировала ужесточение антимиграционных законов в России

Яровая: связанные с незаконной миграцией преступления отнесут к тяжким
Ирина Яровая
Ирина Яровая (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Депутаты Госдумы разработали законопроект о причислении всех преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, к категории тяжких и особо тяжких. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает корреспондент РБК.

«Сегодня мы договорились о том, что в течение недели все уполномоченные министерства, все правоохранители, все службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной думы и касается нескольких важнейших направлений. Первое. Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции», — сказала Яровая.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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