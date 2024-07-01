Колокольцев призвал ведомства объединиться в противодействии нелегалам

Председатель СК России Александр Бастрыкин и спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поспорили по вопросу принятия антимиграционных законов. Колокольцев призвал ведомства объединиться в этом стратегическом вопросе

Владимир Колокольцев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Вопросы противодействия нелегальной миграции в России сегодня имеют стратегическое значение и затрагивают компетенции многих российских ведомств, которым необходимо объединить свои усилия, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании правкомиссии по профилактике правонарушений.

Вместе с этим министр сообщил, что количество выявленных правонарушений, связанных с организацией незаконной миграции, увеличилось вдвое — за какой период, он не уточнил. «Все ведомства, которые работают на данном направлении, они действительно активизировались. <...> Вместе с тем даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют к повышению уровня межнациональной напряженности», — отметил Колокольцев.

По его словам, количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть.

Вопросы ужесточения миграционной политики активно обсуждаются властями с марта этого года после совершенного гражданами Таджикистана теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин говоря о том, что миграционная политика России нуждается в изменениях, обвинял прокуратуру в неоднократной отмене возбужденных СК уголовных дел по миграционным преступлениям.

27 июня Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума в ходе обсуждения вопросов миграционной политики заявил: «Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». После этого он извинился.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы СК, сочтя их «оскорблением народа», — поскольку, напомнил он, депутаты избираются гражданами России.

В конце апреля в Госдуме предложили создать Реестр контролируемых лиц, куда попадут мигранты без права законно пребывать в России. Для них будут действовать режим высылки и запреты. Попавших в реестр обяжут назвать в МВД дату, место и маршрут выезда за рубеж.