Госдума запросила у СК предложения по изменению миграционных законов

После заочного спора Бастрыкина и Володина о работе Госдумы в сфере противодействия нелегальной миграции комитет нижней палаты отправил запрос в СК, предложив представить свои идеи в части совершенствования законодательства

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Комитет Госдумы по контролю направил в СК России запрос с просьбой предоставить свои инициативы в части совершенствования миграционного законодательства, сообщил ТАСС глава комитета Олег Морозов.

По словам депутата, комитет также поинтересовался у СК, какие изменения в миграционных законах ведомство считает необходимыми, как эти предложения согласуются и коррелируются с существующими инициативами и направлялись ли предложения в правительство и иные органы государственной власти.

Морозов подчеркнул, что Госдума активно работает по вопросу совершенствования миграционного законодательства, в том числе в рамках комиссии, которую возглавляет вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая. «Мы просим дать ответ в максимально короткие сроки с тем, чтобы изучить возможность пригласить председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, возможно, и в ходе текущей сессии», — добавил парламентарий.

Согласно утвержденному графику работы депутатов, весенняя сессия Госдумы продлится до 4 августа.

Запрос в СК со стороны комитета Госдумы был отправлен спустя неделю после заочного спора между председателем СК Александром Бастрыкиным и спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Так, 27 июня Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума в ходе обсуждения вопросов миграционной политики заявил: «Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».

Володин назвал слова главы СК «оскорблением народа», — поскольку, напомнил он, депутаты избираются гражданами России.

Представитель СК Светлана Петренко заявила, что фразу вырвали из контекста, а ее обсуждение отвлекло внимание от проблемы с миграцией.

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Глава Следственного комитета неоднократно выступал с инициативами по ужесточению миграционного законодательства и контроля за приезжими. В апреле 2023 года он заявил о росте числа дел на нелегальных мигрантов по тяжким статьям и распространении «экстремистских настроений» среди них. Тогда же он призвал ввести «весомый налог» за использование трудовых мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян.

С предложением к ведомствам объединить усилия в противодействии нелегальной миграции в России ранее также выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Он отметил, что сегодня «даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют к повышению уровня межнациональной напряженности».