Власти обсудили создание проекта «управляемого найма» мигрантов
Власти обсуждают развитие рынка труда в России за счет «повышения управляемости найма» мигрантов. Соответствующий федеральный проект вошел в рабочую версию национального проекта «Кадры», которая демонстрировалась в июне на одном из межведомственных совещаний под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника той встречи). Основным инструментом для этого станет развитие целевого (организованного) набора иностранных работников.
Среди других идей — создание отдельного федпроекта по «повышению кадрового потенциала» государственной и муниципальной службы.
Структура национального проекта «Кадры» на текущий день не утверждена, наполнение будущего национального проекта прорабатывается, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. РБК направил запрос в аппарат Татьяны Голиковой.
Организованная миграция
Национальный проект «Кадры» должен заработать с 2025 года, он будет направлен на синхронизацию изменившихся потребностей экономики и предложения на рынке труда. Ранее Голикова анонсировала четыре федеральных проекта в его рамках — по трудоустройству выпускников, вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, снижению продолжительности временной нетрудоспособности и трансформации подходов к профессиональному развитию работающих граждан.
По информации собеседника РБК в кабмине, структуру национального проекта будут обсуждать на стратегической сессии в правительстве в конце июля. Согласно материалам, которые имеются в распоряжении РБК, к перечисленным вице-премьером федеральным проектам могут быть добавлены еще два.
- Федеральный проект «Качественная трудовая миграция»
Он предполагает «повышение управляемости найма» иностранных работников через развитие организованного набора мигрантов. Для этого планируется обсудить создание оператора организованного набора — ППК «Работа в России», который, как уже поясняли в Минтруде, будет «фактически выполнять роль кадрового центра для российских компаний».
Среди других мероприятий нацпроекта — вынос ряда процедур (например, медосмотра, дактилоскопии, проверки знания русского языка) за пределы России, привязка иностранного работника к работодателю и расширение географии стран, из которых в рамках оргнабора прибывают работники. Предполагается, что к 2030 году по целевому набору «не менее 300 тыс. трудовых мигрантов приезжают» в Россию, говорится в материалах. При этом инструмент есть и сейчас: например, соответствующие соглашения действуют между Россией и такими странами, как Таджикистан и Узбекистан. Привлечение работников-мигрантов в порядке организованного набора осуществляется на основании трудового договора, заключенного с российским работодателем, говорится в соглашении с Узбекистаном.
Ранее Минтруд предложил сделать оргнабор основным механизмом привлечения рабочей силы из-за рубежа для того, чтобы бороться со «стихийным въездом иностранных граждан для трудоустройства и несоответствием их профессии потребностям национального рынка труда». Ведомство разработало отдельный законопроект, регулирующий эту процедуру, — в частности, обязывающий мигранта покинуть страну в течение 30 дней после досрочного расторжения трудового договора с компанией.
«Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов выходит на открытый рынок труда», — поясняли в ведомстве.
О необходимости менять миграционную политику ранее заявлял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Выступая в конце июня на Петербургском международном юридическом форуме, Бастрыкин призвал Госдуму принимать законопроекты, соответствующие «напряженности ситуации» с мигрантами. «Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации?» — сказал глава Следственного комитета. В последнее время в поле зрения СМИ попал ряд происшествий, в которых подозреваемыми выступают мигранты из Средней Азии.
По данным ФСБ, в первом квартале 2024 года иностранцы с целью работы въехали на территорию России 1,4 млн раз. Основная их часть — граждане Узбекистана (689 тыс. человек) и Таджикистана (358 тыс. человек). По данным Росстата, в 2023 году из стран СНГ в Россию прибыли 491 тыс. человек. Статистика у ФСБ и у Росстата разнится: ФСБ учитывает пересечения границы, Росстат учитывает иностранцев, зарегистрировавшихся по месту проживания или временного пребывания.
На сегодняшний день, чтобы работать в России легально, в общем случае мигранты оформляют разрешение или патент. Однако для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении — действуют особые условия на трудоустройство: они не обязаны получать патенты и могут работать на основании трудового или гражданско-правового договора.
В России есть ряд секторов экономики, которые сильно зависят от мигрантов, — это стройка, ЖКХ, сельское хозяйство, различные сезонные работы, говорит вице-президент РСПП Федор Прокопов. Именно для них введение организованного набора будет наиболее чувствительным. При этом пока что механизм отрабатывается и «против него сказать что-нибудь сложно», указал Прокопов.
По его мнению, с точки зрения работодателя, метод привлечения зарубежной рабочей силы в принципе вторичен.
«Работодателю все равно — оргнабор или другие механизмы будут применяться. Есть потребность в работниках, если возникает дефицит кадров, страдает производство. А государство, с учетом всех ограничений по безопасности, должно выбрать оптимальный способ», — указал он.
Повышение престижа госслужбы
Еще одним проектом, который может быть добавлен в нацпроект «Кадры», является федпроект по развитию кадрового потенциала государственной службы, следует из документов.
- Федеральный проект «Эффективная публичная служба»
Его цель — повышение кадрового потенциала государственной и муниципальной службы. К плановым мероприятиям в проекте отнесены привлечение молодежи на службу в госорганы и внедрение современных инструментов поиска и отбора кандидатов. Предполагается, что это будет сделано на основе единой цифровой платформы, которая позволит развивать кадровый потенциал «на основе принципов равных возможностей».
Также планируется «повышение доверия граждан к органам власти в вопросах противодействия коррупции» — к 2030 году уровень удовлетворенности граждан качеством работы чиновников и социальных работников должен вырасти не менее чем на 50%.
Госслужба всегда была достаточно привлекательной в России — люди выбирали ее за стабильность, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако проблемы с наймом молодых действительно есть: на низовом уровне госслужба, особенно в регионах, предлагает сравнительно низкую зарплату. Кроме того, у этой сферы есть своя специфика, которая заключается в часто ненормированном рабочем графике, рутинности задач и различных ограничениях, связанных со статусом госслужащего, рассуждает эксперт. К недостаткам можно отнести и сложности карьерного роста — министрами становятся единицы, а для большинства людей потолком становятся должности руководителей отделов или главных специалистов.
«Если есть альтернатива в частном секторе, молодой человек скорее пойдет туда», — рассуждает Сафонов. Впрочем, эта проблема характера не только для России, но и для США, Великобритании, Германии, указывает он.