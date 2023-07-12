Байден пообещал рассмотреть передачу Украине ракет большой дальности

Украина уже располагает ракетами, схожими с дальнобойными американскими ATACMS, отмечает Байден. Дальнобойные ракеты Киеву уже передает Великобритания, аналогичное решение недавно приняла Франция

Владимир Зеленский (справа) и Джо Байден (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент США Джо Байден пообещал рассмотреть вопрос о передаче Украине ракет большой дальности, сообщает пресс-пул Белого дома. В то же время американский лидер отметил, что Киев уже располагает «эквивалентом ATACMS» (управляемые ракеты большой дальности, способны поражать цели на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м) и сейчас нуждается в артиллерийских снарядах, передает СNN.

Тема ракет большой дальности была заявлена Белым домом на переговорах Байдена и президента Украины Владимира Зеленского «на полях» саммита НАТО. Украинский лидер, выступая на мероприятии сообщил, что разговор про ракеты есть, но решения — нет. «Лучше не поднимать вопрос, потому что есть ожидания людей и военных», — добавил Зеленский.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow (способны наносить удары на расстоянии в 250 км) Киеву уже поставляет Великобритания. 11 июля о планах передать Украине ракеты SCALP с аналогичными характеристиками объявила Франция.

Комментируя встречу с президентом Украины, Байден оценил ее как «очень хорошую». «Мы провели вместе около часа, и я думаю, что мы на правильном пути», — добавил он. Зеленский в своем Twitter сообщил, что переговоры велись вдвое дольше, чем планировалось.

Как передает Reuters, Байден по итогам саммита НАТО выразил уверенность, что США смогут поставить Турции истребители F-16. Он также рассчитывает, что поставка получит одобрение Конгресса США. Последний угрожал Анкаре пересмотреть планы о передаче самолетов из-за позиции Турции по вступлению Швеции в НАТО. Накануне саммита Североатлантического альянса турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласия одобрить членство Швеции в НАТО после месяцев блокировки вступления из-за ряда претензий к Стокгольму.

12 июля в Вильнюсе завершился саммита НАТО. Перед отъездом в Финляндию американский президент выступил с речью, заявив что приверженность западной поддержки Украины не ослабнет. «Соединенные Штаты создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы Украина могла защищать себя как сейчас, так и в будущем», — сказал он.

Президент США также выразил мнение, что мир находится на распутье, и свобода зависит от глобальных альянсов США. «Идея о том, что Соединенные Штаты могут процветать без безопасной Европы, неразумна», — добавил Байден.

По итогам саммита Украине не получила приглашения в НАТО. Киев в прошлом году подал заявку на вступление в альянс и настаивал на ускоренном присоединении. Страны-члены блока согласились работать над полной совместимостью войск Украины и НАТО, а также решили пропустить один из шагов Киева на пути к альянс — план действий (программа реформ для потенциальных стран-кандидатов), сообщал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. В то же время в итоговом заявлении говорится, что НАТО вернется к вопросу о приглашении Украины в альянс в «неопределенном будущем».

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал альянс за неопределенные формулировки. В то же время он выразил понимание того факта, что Киев не примут в альянс, пока конфликт с Россией не будет закончен.