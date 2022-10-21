Швеция в письме Турции: приняты меры против членов РПК, один экстрадирован

Reuters узнал о 14 мерах Швеции для одобрения Турцией ее заявки в НАТО

Шведские власти перечислили в послании на имя Реджепа Эрдогана меры, которые они предприняли против находящихся на ее территории членов Рабочей партии Курдистана. Так они надеются снять возражения Турции против вступления в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kenny Holston / Reuters)

Швеция предприняла «конкретные действия», чтобы снять возражения Турции по поводу ее заявки о вступлении в НАТО. Власти королевства направили в турецкий МИД и президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, где перечислены 14 мер, передает Reuters.

Авторы пишут, что «были предприняты конкретные действия по всем основным элементам трехстороннего соглашения», активизирована работа против Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической), состоялась встреча между шведскими и турецкими силовиками и «проведен новый анализ роли РПК в угрозах национальной безопасности Швеции и организованной преступности, это, вероятно, приведет к конкретным результатам».

«Швеция обязуется тщательно и оперативно отреагировать на <...> ожидающие рассмотрения запросы об экстрадиции подозреваемых в терроризме», находящихся на ее территории, в соответствии с законодательством королевства и Европейской конвенцией о выдаче.

Швеция экстрадировала в конце августа одного гражданина Турции по запросу Анкары, а всего за последние три года было осуществлено четыре экстрадиции, указано в письме.

Вооруженный конфликт между Турцией и РПК начался в 1984 году, ее признали террористической помимо турецких властей в США и Евросоюзе.

Для вступления государства в НАТО необходимо, чтобы его заявку одобрили все действующие члены альянса. И когда Швеция и Финляндия пожелали вступить в организацию, Турция заблокировала процедуру, поскольку североевропейские государства якобы укрывают на своей территории членов боевого крыла РПК. В июле Анкара подписала трехсторонний меморандум со Швецией и Финляндией. В соответствии с ним они должны выдать Турции членов Рабочей партии Курдистана и закрыть все организации, связанные с ней. Турция со своей стороны обязалась не препятствовать их вступлению в НАТО.

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В середине августа турецкая сторона обвинила Швецию и Финляндию в невыполнении соглашения. К октябрю претензии к Хельсинки были исчерпаны, сообщила финский премьер-министр Санна Марин после переговоров с Эрдоганом. Она выразила надежду, что Турция одобрит заявку Финляндии как можно скорее.

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Швеция, по словам Эрдогана, должна была экстрадировать 73 человека. Правда, турецкий министр юстиции Бекир Боздаг заявил в октябре, что речь идет о 21 курде, находящемся в Швеции, и 12 в Финляндии.

Президент Турции предупредил в конце октября, что до экстрадиции всех «террористов» согласие Анкары получено не будет. «Наша позиция не изменится. Потому что мы бескомпромиссны в борьбе с терроризмом и не собираемся идти ни на какие уступки», — настаивал он в интервью газете The Daily Sabah.

Стокгольм готов выдать граждан других государств, однако шведские граждане экстрадированы не будут, подчеркнул министр юстиции королевства Морган Йоханссон.