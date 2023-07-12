Байден и Зеленский обсудят поставки Киеву ракет большой дальности
Президент США Джо Байден 12 июля обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о поставках Киеву ракет большой дальности, сообщил в эфире телеканала ABC советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Что касается ракет большой дальности, Байден сегодня продолжит обсуждать этот вопрос с президентом Зеленским», — сказал он.
В администрации США продолжается обсуждение вопроса о возможной передаче Украине ATACMS (управляемые ракеты большой дальности, способны поражать цели на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м), писала The New York Times со ссылкой на источники. В конце июня Пентагон заявлял, что решения по поводу таких поставок нет. Зеленский просит ракеты ATACMS у США с 2022 года.
И Байден, и Зеленский участвуют в саммите НАТО в Литве. По данным Politico, их переговоры могут состояться 12 июля.
В мае ракеты большой дальности Storm Shadow (могут поражать цели на расстоянии свыше 250 км) начала передавать Украине Великобритания. Минобороны России позже сообщало об их перехвате. 11 июля о поставке Киеву дальнобойных ракет SCALP (дальность — 250 км) объявила Франция.
В Кремле, комментируя такие поставки, предупреждали о вынужденных контрмерах. В феврале президент Владимир Путин указывал, что по мере поступления на Украину все более дальнобойного вооружения Россия будет вынуждена дальше отодвигать угрозу от своих границ.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир