Байден и Зеленский обсудят поставки Киеву ракет большой дальности

Киев просит у Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии свыше 300 км, с 2022 года. Обсуждение таких поставок все еще продолжается в администрации Байдена, писала The New York Times

Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский (Фото: Paul Ellis / Getty Images)

Президент США Джо Байден 12 июля обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о поставках Киеву ракет большой дальности, сообщил в эфире телеканала ABC советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Что касается ракет большой дальности, Байден сегодня продолжит обсуждать этот вопрос с президентом Зеленским», — сказал он.

В администрации США продолжается обсуждение вопроса о возможной передаче Украине ATACMS (управляемые ракеты большой дальности, способны поражать цели на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м), писала The New York Times со ссылкой на источники. В конце июня Пентагон заявлял, что решения по поводу таких поставок нет. Зеленский просит ракеты ATACMS у США с 2022 года.

И Байден, и Зеленский участвуют в саммите НАТО в Литве. По данным Politico, их переговоры могут состояться 12 июля.

В мае ракеты большой дальности Storm Shadow (могут поражать цели на расстоянии свыше 250 км) начала передавать Украине Великобритания. Минобороны России позже сообщало об их перехвате. 11 июля о поставке Киеву дальнобойных ракет SCALP (дальность — 250 км) объявила Франция.

В Кремле, комментируя такие поставки, предупреждали о вынужденных контрмерах. В феврале президент Владимир Путин указывал, что по мере поступления на Украину все более дальнобойного вооружения Россия будет вынуждена дальше отодвигать угрозу от своих границ.