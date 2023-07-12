Байден пошутил о вступлении Украины в НАТО за полтора часа

Вопрос о сроках вступления Украины в НАТО неоднократно поднимался украинскими властями. Байден говорил, что заявку Киева можно будет рассмотреть после завершения конфликта

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

После завершения конфликта Украина вступит в НАТО за 1 час и 20 минут, пошутил президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отрывок с этим моментом на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе опубликовала Daily Mail.

Один из журналистов спросил Зеленского, как скоро после завершения конфликта Украина хотела бы присоединиться к НАТО. «1 час и 20 минут. Ребята, вы задаете очень содержательные вопросы», — заявил после этого Байден.

В ходе беседы с Зеленским в присутствии журналистов американский лидер сказал, что США делают все необходимое для предоставления Украины всего, что ей нужно. «Я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, посвященную вашему официальному вступлению в НАТО», — добавил Байден.

Президент США несколько раз заявлял, что сейчас неподходящее время для вступления Украины в НАТО. Незадолго до саммита в Литве он говорил, что заявку Киева, поданную в прошлом году, альянс сможет рассмотреть после завершения конфликта. Аналогичную позицию высказывали власти и других стран военного блока, например президент Литвы Гитанас Науседа.

Зеленский выражал понимание того, что Украину не смогут принять в НАТО, пока не закончится конфликт с Россией, но в то же время требовал от альянса дать четкий сигнал о потенциальном вступлении Киева.

В заявлении альянса по случаю саммита говорится, что «будущее Украины в НАТО», но при этом отмечается, что страны-члены вернутся к вопросу о членстве Киева «в неопределенном будущем». «Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия», — говорится в заявлении.

Зеленский раскритиковал позицию НАТО, назвал формулировки неопределенными, а также заявил, что в Киеве ожидают конкретики про условия потенциального членства в альянсе.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Стремление Киева присоединиться к альянсу президент Владимир Путин называл одной из причин военной операции. Появление вооруженных сил и военных объектов НАТО на Украине создало бы угрозу внезапного удара по России, говорил он накануне начала спецоперации.