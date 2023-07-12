Минобороны сообщило детали разоружения ЧВК «Вагнер»

От частной военной компании получено более 2 тыс. единиц техники, около 20 тыс. единиц стрелкового оружия и более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов, заявили в министерстве. Речь идет в том числе о танках, РСЗО и артустановках

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

ЧВК «Вагнер» передала Минобороны более двух тыс. единиц техники и вооружений, среди них танки, РЗСО, артиллерийские установки и минометные комплексы, говорится в сообщении ведомства.

«Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения», — заявили в Минобороны.

Там уточнили, что речь идет в том числе о сотнях единиц тяжелого вооружения: танках Т-90, Т-80 и Т-72Б3, реактивных системах залпового огня «Град», комплексах «Панцирь», артиллерийских установках «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт» и «Тюльпан», гаубицах и противотанковых орудиях, минометных комплексах, бронетранспортерах, автомобильной спецтехнике.

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«Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — заявили в министерстве.

Минобороны также сообщило, что от ЧВК «Вагнер» принято более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.

«Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению», — заключили в ведомстве.

О том, что ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику подразделениям Вооруженных сил России, Минобороны сообщало в конце июня, после событий на юге России, которые президент Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом».

23 июня основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю «Вагнера», а на следующий день силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы.

24 июня Путин назвал действия Пригожина предательством и предупредил об ответственности за организацию «мятежа». В тот же день переговоры с Пригожиным провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам силы бизнесмен решил развернуть силы ЧВК «Вагнер».

Уголовное дело против Пригожина закрыли, ему было разрешено уехать в Белоруссию. Такой же вариант, либо заключение контракта с Минобороны, предложили и бойцам частной военной компании. Дела на них заводить не будут с учетом прошлых заслуг, обещали в Кремле.

В Белоруссии ЧВК «Вагнер» предложили разместиться в лагере в Могилевской области. Минобороны страны заявляло, что их привлекут к обучению белорусской армии. Судьба частной военной компании в России пока не ясна, но ее подчиненность, численность и структура изменится, заявлял глава думского комитета по обороне Андрей Картополов.