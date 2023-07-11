ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению Вооруженных сил Белоруссии

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Представителей ЧВК «Вагнер», когда они прибудут в Белоруссию и рассредоточатся на полигонах, привлекут к обучению белорусских вооруженных сил. Военные обменяются опытом о приемах и способах ведения боевых действий, передает БелТА со ссылкой на Минобороны страны.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 24 июня объявил о «марше справедливости». Незадолго до этого он обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и в гибели нескольких бойцов. Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Позднее ЧВК заявила о взятии штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулась в сторону Москвы. Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил, что разворачивает колонны, а его бойцы возвращаются в полевые лагеря. Самому Пригожину разрешили выехать в Белоруссию. Заведенное против него уголовное дело о мятеже было прекращено.

Президент России Владимир Путин 26 июня обратился к бойцам ЧВК и предложил им три варианта действий: последовать за Пригожиным в Белоруссию, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны или другим силовым ведомством.

На следующий день Лукашенко сказал, что Пригожин прибыл в Белоруссию. Однако уже 6 июля президент заявил, что тот находится в Санкт-Петербурге. Бойцы ЧВК «Вагнер», по словам Лукашенко, также оставались на территории России. В Кремле на это ответили, что уход Пригожина в Белоруссию был одним из условий отказа от «марша справедливости». В конце июня прошла встреча президента России с Пригожиным и командирами ЧВК. Ее содержание не раскрывалось.

Белоруссия предложила ЧВК «Вагнер» несколько бывших военных городков для размещения. 7 июля белорусское Минобороны устроило для иностранных журналистов пресс-тур в палаточный лагерь в районе города Осиповичи Могилевской области, где могут разместиться бойцы ЧВК «Вагнер». В этот же день помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский сообщил, что этот лагерь пока «не смотрели» и не посещали представители ЧВК.

ЧВК «Вагнер» вряд ли повернет оружие против Белоруссии и ее народа, считает Лукашенко. Подразделения частной военной компании, по словам президента, будут размещены в стране при определенных условиях. «Если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Беларуси востребован», — говорил он.