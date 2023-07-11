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Посольство призвало Париж осознать ответственность из-за ракет для Киева

Посольство России: Париж должен осознавать ответственность за передачу Киеву ракет SCALP
SCALP-EG
SCALP-EG (Фото: MBDA / ABACAPRESS.COM / Reuters)

Франция должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с решением передать Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявило посольство России в Париже.

В дипмиссии заявили, что «глубоко разочарованы» таким решением французских властей. Посольство добавило, что украинские военные уже используют британский аналог SCALP для нанесения ударов по подконтрольным России объектам.

Речь идет о переданных Киеву Великобританией ракетах Storm Shadow с дальностью полета более 250 км. Российская сторона неоднократно сообщала об обстрелах со стороны Украины с использованием этих ракет. В частности, в июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ракетами Storm Shadow был нанесен удар по детскому лагерю «Днепряны» на юге региона. В результате погиб один человек.

Французский президент Эмманюэль Макрон объявил о решении передать Украине ракеты SCALP с дальностью более 250 км утром 11 июля. Он объяснил это желанием поддержать контрнаступление ВСУ. По данным AFP, первые ракеты уже прибыли на Украину. Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники пишет, что всего Киеву поставят 50 единиц SCALP.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Макрона ошибочным и заявил, что оно «чревато последствиями для украинской стороны», потому что вынудит Москву «принимать контрмеры». В то же время, по словам Пескова, это не повлияет на ход военных действий.

Ракета SCALP-EG — это французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч и способна (в зависимости от модификации) поражать цели на расстоянии до 500 км.

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Теги
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