Politico узнало, чего будет добиваться Зеленский во время визита в США

Президент Украины в ходе визита в США будет добиваться предоставления баллистических ракет ATACMS, а также ударных дронов Grey Eagle и Reaper, пишет издание

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США собирается попросить о поставках баллистических ракет ATACMS (дальность полета — до 300 км), а также ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Белый дом пока не готов дать согласие из-за больших затрат. Администрация президента Джо Байдена также опасается, что отправка на Украину ракет большой дальности может спровоцировать президента России Владимира Путина «на использование еще более смертоносного оружия внутри Украины», сообщает издание.

По данным Politico, визит Зеленского в Вашингтон, где он должен встретиться с Байденом и выступить перед конгрессом, стал «шоком» для американских высокопоставленных лиц и конгрессменов. Американские и украинские чиновники тайно планировали эту поездку в течение нескольких недель. И Зеленский, и Байден попытаются использовать этот визит, чтобы добиться расположения конгресса, отмечают собеседники.

Ожидается, что во время визита Зеленского США объявят о новом пакете помощи Украине на $2 млрд, который будет включать системы ПВО Patriot.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что Зеленский летит в Вашингтон для обсуждения нового пакета помощи. Позднее визит подтвердили в Белом доме и сам украинский лидер. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, приезд украинского лидера «подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины на протяжении всего времени, в том числе путем предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи».

В Кремле заявили, что не ждут позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Москвой после поездки Зеленского в США. По словам Дмитрия Пескова, поставки вооружений «ведут к усугублению конфликта и, собственно, не сулят ничего хорошего Украине».