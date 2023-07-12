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Глава Минобороны Украины заявил о желании узнать цену гарантий для Киева

Глава Минобороны Украины Резников: мы хотим узнать цену гарантий безопасности G7 для Киева
Украина не доверяет «бумажным» гарантиям безопасности от Запада и хочет узнать больше об их деталях и цене. Страны «Большой семерки» планируют объявить о гарантиях для Киева 12 июля
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Украина не готова доверять «гарантиям безопасности» западных стран, если это будут просто «бумаги без каких-либо затрат». Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников в комментарии британской газете The Telegraph. Его комментарий сохранился в кеше Google. В текущей версии статьи с аналогичным заголовком на сайте издания комментария Резникова нет.

«После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат», — заявил Резников. По его словам, Киев сначала хочет «увидеть детали и цены предлагаемой поддержки».

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание России, США и Великобритании обеспечивать ее безопасность.

В Вильнюсе 11–12 июля проходит саммит стран НАТО, на нем присутствуют лидеры всех стран — участников альянса. Лондон и США ранее анонсировали, что 12 июля объявят о «долгосрочных мерах безопасности для Украины». Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Европе Аманда Слоут говорила, что союзники объявят о планах помочь Киеву создать вооруженные силы, «которые смогут защитить себя и сдерживать будущие нападения».

О планах стран G7 (в объединение входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) подготовить для Украины отдельную декларацию по гарантиям безопасности ранее сообщало со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

В частности, по данным агентства, предполагается, что США и другие страны-участницы будут работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами в области безопасности, в том числе над предоставлением современной военной техники с приоритетом системам ПВО, артиллерии, средствам дальнего действия и бронетехнике.

Bloomberg отмечал, что эти обязательства во многом отражают уровень поддержки, которую Украина уже получает сейчас, а также могут пригодиться стране при условии, что та не будет членом НАТО.

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О подготовке такого документа 11 июля говорил также канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, речь идет о совместной декларации. «Страны G7 собираются подготовить совместную декларацию, положения которой будут выполняться разными странами», — сказал он. Обязательства вступят в силу только по завершении нынешнего конфликта, указал Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды перед саммитом призывали НАТО четко и недвусмысленно объявить, когда страна сможет стать полноценным членом объединения. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на предваряющих саммит пресс-конференциях обещал, что Украине будет дан «сильный сигнал» о членстве.

По итогам первого дня саммита НАТО страны — члены альянса согласились отменить для Украины первый этап процесса вступления в блок и не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству.

В то же время они решили, что до завершения конфликта с Россией Киев войти в НАТО не сможет. «Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», — подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это значительный прорыв для альянса. Решение отменить план действий по членству значит, что Украине вместо двух шагов, чтобы стать членом НАТО, понадобится только один, объяснил он.

Зеленский в момент объявления решения альянса уже был в Литве и не стал комментировать его в тот же день. До официального объявления о решении НАТО, когда немецкое издание Der Spiegel опубликовало проект итогового заявления, украинский лидер назвал избранный подход абсурдным. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины. <…> Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — написал он.

Москва не раз требовала от стран НАТО отказаться от расширения альянса на восток, в том числе за счет Украины. В Кремле заявляли, что недопущение Киева в НАТО остается одной из целей военных действий, начатых в феврале прошлого года.

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