Bloomberg узнал, какие гарантии безопасности могут дать Украине страны G7

Страны «семерки» на саммите НАТО готовят отдельную декларацию по гарантиям безопасности Украине, узнало агентство Bloomberg

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Ключевые союзники Украины близки к согласованию заявления о начале переговоров с Киевом по набору двусторонних обязательств в области безопасности, направленных на укрепление обороны Украины и сдерживание возможной агрессии со стороны России в будущем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что заявления войдут в декларацию большинства лидеров «семерки», которую они подготовят на полях продолжающегося двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, сказали источники агентства, знакомые с планами. Целью обсуждаемого документа является предоставление Украине более долгосрочных гарантий безопасности, но он все еще находится на стадии обсуждения, и его содержание и состав подписантов могут измениться, указывает издание. В «семерку» входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония.

В частности, как пишет Bloomberg, предполагается, что США и другие страны-участницы будут работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами в области безопасности, в том числе предоставлением современной военной техники с приоритетом системам ПВО, артиллерии, средствам дальнего действия и бронетехнике.

Обязательства во многом отражают уровень поддержки, которую Украина уже получает сейчас, а также направлены на расширение обязательств западных стран и создание более устойчивой основы для сдерживания будущих атак, сообщил Bloomberg. По словам одного из источников, лидеры «семерки» также обязуются немедленно проконсультироваться с Украиной о шагах, которые необходимо будет предпринять.

Также ожидается, что страны-гаранты будут поддерживать развитие оборонной промышленности Украины, обучать ее военных, обмениваться разведанными, укреплять безопасность в киберпространстве, а Украина должна будет взять на себя обязательства продолжать реформы, в том числе в правоохранительной сфере, в судебной, экономической, в сферах безопасности и обороны.

О подготовке такого документа 11 июля сообщил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, речь идет о декларации. «Страны G7 собираются подготовить совместную декларацию, положения которой будут выполняться различными странами», — сказал он. Обязательства вступят в силу только по завершении нынешнего конфликта, указал он.

Bloomberg отмечает, что двусторонние соглашения о безопасности понадобятся Украине в условиях, когда она не будет являться членом НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг обещал, что стране будет послан «сильный сигнал» о членстве блока, однако о какой именно формулировке по членству Украины и условиях договорится 31 член альянса, пока неизвестно.