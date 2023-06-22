Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Сальдо сообщил об ударе по мостам на границе Херсонской области и Крыма

В результате обстрела получило повреждение дорожное покрытие мостов, пострадавших нет. Власти рекомендовали пока добираться до Запорожской и Херсонской областей через Армянск

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Украинские военные обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По предварительным данным, удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. В результате обстрела получило повреждение дорожное покрытие мостов. Жертв среди людей нет.

Сальдо пообещал быстро отремонтировать мосты и восстановить проезд машин. Пока движение автотранспорта временно организовано по резервному маршруту.

О ночном ударе по Чонгарскому мосту сообщил также глава Крыма Сергей Аксенов. Никто не пострадал. «На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал он в телеграм-канале.

Советник главы полуострова Олег Крючков пояснил, что на границе Крыма и Херсонской области есть три пункта пропуска: два возле Армянска и один близ Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», — отметил он. Он рекомендовал пока добираться до Запорожской и Херсонской областей из Крыма через Армянск.

В октябре прошлого года на Крымском мосту через Керченский пролив, который соединяет Крым с Краснодарским краем, произошел взрыв. В результате два автомобильных пролета обрушились, загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. При взрыве погибли четыре человека. Москва сочла произошедшее терактом. ФСБ назвала организатором разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова.

В феврале на мосту после ремонта полностью открыли все автомобильные полосы для легковых машин, а в мае было восстановлено движение по железнодорожной части.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к взрыву. Но глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, в свою очередь, заявлял, что мост представляет собой путь снабжения и Украина была обязана нарушить его работу.

С октября Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин объяснял удары в том числе ответом на теракт на Крымском мосту.