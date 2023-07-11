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AFP узнало, что Франция уже передала Украине дальнобойные ракеты SCALP

AFP: Франция уже поставила Украине первые дальнобойные ракеты SCALP
Макрон объявил о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP только несколько часов назад. Это решение он объяснил необходимостью поддержать наступление ВСУ. По данным AFP, первые ракеты уже прибыли на Украину
Ракета SCALP
Ракета SCALP (Фото: Wikimedia Commons)

Франция уже начала поставки Украине ракет SCALP (в Великобритании получили название Storm Shadow) с радиусом действия свыше 250 км, которые разработали компании Matra и British Aerospace. Об этом, как передает французская версия Huffingtonpost, сообщило агентство AFP.

«Первые ракеты были поставлены в тот момент, когда наш президент [Эмманюэль Макрон] об этом объявил», — приводит агентство слова собеседника в Министерстве вооруженных сил Франции.

Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники уточняет, что всего Киеву будут переданы 50 ракет SCALP.

Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP ранее 11 июля. По словам французского президента, с учетом контрнаступления ВСУ и ситуации на поле боя он решил увеличить поставки вооружения и оборудования Украине.

О том, что Париж рассматривает возможность поставить Киеву ракеты SCALP, в мае писала Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Макрон позднее подтвердил, что Украина получит ракеты, «дальность которых позволяет сопротивляться», но подчеркнул, что речь не идет об оружии, способном «достичь России».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение о передаче Киеву ракет SCALP ошибочным и заявил, что оно «чревато последствиями для украинской стороны», потому что вынудит Москву «принимать контрмеры». В то же время, по словам Пескова, это не повлияет на ход военных действий.

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Ракета SCALP-EG — это французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км. В мае Великобритания передала Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км.

Российская сторона неоднократно сообщала об обстрелах со стороны Украины с использованием британских ракет. В частности, в начале июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Storm Shadow был нанесен удар по детскому лагерю «Днепряны» на юге региона. Также после поставок Украине британских ракет участились «прилеты» по Донецку и Луганску.

AFP узнало, что Франция уже передала Украине дальнобойные ракеты SCALP
AFP узнало, что Франция уже передала Украине дальнобойные ракеты SCALP

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Илья Пламенев Илья Пламенев
SCALP ракеты Военная операция на Украине Эмманюэль Макрон Франция
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