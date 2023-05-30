Байден заявил о рассмотрении вопроса передачи Украине дальнобойных ракет

Украина уже давно просит США передать ей ракеты ATACMS, дальность стрельбы которых — около 300 км. Вашингтон отказывался делать это. Теперь Байден заявил, что вопрос рассматривается

Президент США Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще рассматривается, заявил журналистам президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Киев не раз заявлял, что украинской армии нужны ATACMS, которые имеют дальность стрельбы примерно 300 км. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что эти ракеты «жизненно необходимы» военным страны.

Однако США в ответ на просьбы Киева отвечали отказом. Как писала газета Politico, Вашингтон опасался истощения собственных запасов и намерений Украины использовать эти ракеты для ударов вглубь России, что могло бы привести к эскалации конфликта.

ATACMS — это разработка американской компании Lockheed Martin. Эти ракеты могут быть выпущены в том числе из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

Не изменили своей позиции США и после того, как Великобритания решила поставить Украине дальнобойные (более 250 км) ракеты Storm Shadow в мае. Киев уже использовал их, например, во время удара по Луганску 12 и 15 мая, когда были повреждены здание бывшего авиационного училища штурманов и бывшего машиностроительного заводов. Как следует из сводок российского Минобороны, Украина продолжает активно применять эти ракеты: 29 мая ведомство заявило, что военные перехватили три ракеты Storm Shadow, днем ранее — еще три.



Кремль, комментируя поставку Лондоном Киеву этих ракет, заявил, что негативно относится к данным сообщениям и от военных потребуется «адекватный ответ». МИД России еще раньше говорил, что поставки дальнобойных орудий Украине являются для Москвы «красной линией».