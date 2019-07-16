Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

Газопровод «Северный поток» между Россией и Германией остановили на плановый ремонт до 30 июля. Сообщение опубликовано на сайте компании-оператора Nord Stream AG.

«Механические компоненты и системы автоматизации проходят тщательную проверку для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет», — говорится в сообщении.

Ремонт проводится в седьмой раз с начала эксплуатации «Северного потока» в рамках ежегодного технического обслуживания. Уточняется, что график работ был заранее запланирован с партнерами компании Nord Stream AG.

Газопровод «Северный поток» между Россией и Германией проходит по дну Балтийского моря, он был введен в эксплуатацию в 2012 году. Его протяженность составляет 1 224 км. Планированием строительством и эксплуатацией газопровода занимается международная компания Nord Stream AG, 51% акций которой принадлежат российской компании ПАО «Газпром».