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В США заявили о желании вернуться к диалогу с Россией о ядерном оружии

Сейчас переговорам мешает спецоперация на Украине, пояснила замгоссекретаря Бонни Дженкинс. Вашингтон хотел бы оживить замороженный им механизм диалога с Москвой, посвященного ядерной проблематике, ведь договор СНВ-3 скоро истечет
Фото: Charlie Riedel / AP
Фото: Charlie Riedel / AP

США хотели бы диалога с Россией о ядерной безопасности, но не могут вести его из-за спецоперации на Украине, заявила на вебинаре в Брюсселе замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Мы, к сожалению, приостановили переговоры по стратегической стабильности с Россией, которые у нас были, в ответ на российское вторжение в Украину. У нас действительно есть механизмы [диалога], которые мы хотим вернуть, чтобы обсудить ядерную проблематику с Россией, но, к сожалению, из-за российского вторжения мы не могли это делать», — пояснила Дженкинс.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что возобновление переговоров о стратегической стабильности не планируется из-за конфликта на Украине. В начале апреля Дженкинс отметила, что Вашингтон готовится взаимодействовать с Москвой в будущем. «У нас еще есть важные вещи для обсуждения, например еще один договор [о вооружениях]», — пояснила она.

В МИДе понадеялись, что США не применят ядерное оружие из-за Украины
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков объявил, что диалог России и США по стратегической стабильности формально заморожен Вашингтоном. Дипломат предположил, что о возобновлении обсуждения можно будет говорить «только после реализации всех поставленных задач в рамках специальной военной операции на Украине».

О том, что США не выражают интереса к обсуждению с Россией пробл, связанных со стратегической стабильностью, в июне говорил и посол России в стране Анатолий Антонов. Он напомнил, что в 2026 году договор об СНВ-3 истечет. «Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — задался вопросом дипломат. И призвал начать обсуждать новый договор в самое ближайшее время.

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт сообщила, что США хотят продлить режим ограничения ядерных вооружений после истечения договора.

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