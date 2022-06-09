Госдеп предложил России «избрать дипломатию» для диалога по стабильности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Три человека погибли при стрельбе на заводе в Мэриленде в США Общество, 00:22
Bloomberg назвал выступивших против статуса кандидата в ЕС для Украины Политика, 00:14
«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко Бизнес, 00:00
Без юбок и детей. Как изменится фигурное катание Спорт, 00:00
Спортивный директор «Спартака» заявил о намерении продолжить работу Спорт, 09 июн, 23:58
Госдеп предложил России «избрать дипломатию» для диалога по стабильности Политика, 09 июн, 23:50
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 09 июн, 23:38
Небензя допустил скорое «освобождение Луганской и Донецкой областей» Политика, 09 июн, 23:29
«Открытие» продало «Точку» «Трасту» Финансы, 09 июн, 23:22
В ЛНР объявили о начале экспорта в Россию зерна по железной дороге Экономика, 09 июн, 23:09
Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта Спорт, 09 июн, 22:55
Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака» Спорт, 09 июн, 22:42
Путин поручил вдвое повысить кешбэк за туры на Дальний Восток Общество, 09 июн, 22:37
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 09 июн, 22:29
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдеп предложил России «избрать дипломатию» для диалога по стабильности

Нового раунда диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном пока нет в планах из-за ситуации на Украине, сообщили в Госдепартаменте

Возобновление переговоров между Россией и США по стратегической стабильноси не планируется из-за спецоперации на Украине, Москве следует отказаться от «агрессии», заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента. «После начала неспровоцированной и жестокой, агрессивной войны России против Украины мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности и сейчас не планируем новую сессию. России необходимо избрать дипломатию, а не войну и агрессию», — сообщил сотрудник ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В начале апреля в Госдепартаменте отмечали, что диалогу по стратегической безопасности мешают боевые действия на Украине, однако переговоры могут продолжится в будущем. Представитель ведомства указала: «У нас еще есть важные вещи для обсуждения — например, еще один договор [о вооружениях]».

В Госдепе заявили о планах продлить и расширить СНВ-3
Политика
Барак Обама (слева) и Дмитрий Медведев подписывают договор СНВ 8 апреля 2010 года в Праге, Чехия

Российская сторона при этом готова возобновить диалог по стратегической стабильности, говорил посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek. Дипломат указал, что американские власти в одностороннем порядке «заморозили» диалог по этому вопросу. Он считает, что тем самым в Вашингтоне поставили «под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями».

Антонов тогда же отметил, что страны Запада неверно истолковали решение президент Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил: «Не мы являемся источником нездоровых спекуляций о развязывании ядерной войны», добавив, что Москва лишь «усилила бдительность».

В МИД однако допускали возобновление диалога лишь после «реализации всех поставленных задач в рамках специальной военной операции на Украине». Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков говорил, что в «стратегическом диалоге» необходимо прежде всего «наличие адекватно настроенного партнера».

Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО
Политика
Фото:Dirk Waem / Zuma / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Markus Winkler / Unsplash Какие ошибочные представления о собственной психике мешают нам расти
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи

Начать диалог по стратегической стабильности президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились на саммите в Женеве в июне прошлого года. Они подчеркнули, что ядерная война не предполагает наличие победителя. После этого делегации сторон провели несколько встреч в Женеве, на которых обсуждался этот вопрос. Кроме того, в 2021 году Россия и США договорились о продлении договора по стратегическому наступательному вооружению.

В конце прошлого года Путин предложил обсудить гарантии безопасности для России со стороны США и НАТО, одной из ключевых тем стало требование нерасширение альянса на восток. В МИД подчеркивали, что прогресс переговоров по стратегической стабильности зависит от успеха диалога по гарантиям безопасности. Обсуждение затребованных Москвой гарантий безопасности не привело к конкретным результатам. В ночь на 24 февраля российские силы начали спецоперацию на Украине.


Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдепартамент США США переговоры
Материалы по теме
Госдеп исключил поставку Украине ракет большой дальности
Политика
Эксперты оценили индикаторы России за март словами «остров стабильности»
Экономика
Лавров назвал условие для переговоров Путина и Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter