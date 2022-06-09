Госдеп предложил России «избрать дипломатию» для диалога по стабильности

Нового раунда диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном пока нет в планах из-за ситуации на Украине, сообщили в Госдепартаменте

Возобновление переговоров между Россией и США по стратегической стабильноси не планируется из-за спецоперации на Украине, Москве следует отказаться от «агрессии», заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента. «После начала неспровоцированной и жестокой, агрессивной войны России против Украины мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности и сейчас не планируем новую сессию. России необходимо избрать дипломатию, а не войну и агрессию», — сообщил сотрудник ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В начале апреля в Госдепартаменте отмечали, что диалогу по стратегической безопасности мешают боевые действия на Украине, однако переговоры могут продолжится в будущем. Представитель ведомства указала: «У нас еще есть важные вещи для обсуждения — например, еще один договор [о вооружениях]».

Российская сторона при этом готова возобновить диалог по стратегической стабильности, говорил посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek. Дипломат указал, что американские власти в одностороннем порядке «заморозили» диалог по этому вопросу. Он считает, что тем самым в Вашингтоне поставили «под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями».

Антонов тогда же отметил, что страны Запада неверно истолковали решение президент Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил: «Не мы являемся источником нездоровых спекуляций о развязывании ядерной войны», добавив, что Москва лишь «усилила бдительность».

В МИД однако допускали возобновление диалога лишь после «реализации всех поставленных задач в рамках специальной военной операции на Украине». Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков говорил, что в «стратегическом диалоге» необходимо прежде всего «наличие адекватно настроенного партнера».

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Начать диалог по стратегической стабильности президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились на саммите в Женеве в июне прошлого года. Они подчеркнули, что ядерная война не предполагает наличие победителя. После этого делегации сторон провели несколько встреч в Женеве, на которых обсуждался этот вопрос. Кроме того, в 2021 году Россия и США договорились о продлении договора по стратегическому наступательному вооружению.

В конце прошлого года Путин предложил обсудить гарантии безопасности для России со стороны США и НАТО, одной из ключевых тем стало требование нерасширение альянса на восток. В МИД подчеркивали, что прогресс переговоров по стратегической стабильности зависит от успеха диалога по гарантиям безопасности. Обсуждение затребованных Москвой гарантий безопасности не привело к конкретным результатам. В ночь на 24 февраля российские силы начали спецоперацию на Украине.