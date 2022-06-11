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Антонов предложил США «уже сейчас» начать обсуждение договора об СНВ-3

В настоящее время Соединенные Штаты не выражают готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, Москва призывает начать обсуждение этой темы уже сейчас, заявил «РИА Новости» посол России в США Анатолий Антонов.

«Через несколько лет — в 2026 году — он (договор об СНВ-3) истечет. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — сказал Антонов

Российский дипломат выразил уверенность, что в данном случае «время не ждет», и сторонам «уже сейчас следует начинать работать над тем, что придет на замену».

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Барак Обама (слева) и Дмитрий Медведев подписывают договор СНВ 8 апреля 2010 года в Праге, Чехия

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

5 февраля 2021 года срок действия договора истекал. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала подключить к нему Китай, но Россия отказалась. В январе 2021 года действующий президент США Джо Байден направил предложение о продлении ДСНВ-3. В феврале 2021 стороны согласились продлить договор на пять лет.

В начале июня в Госдепе заявили, что США хотят, чтобы ограничения ядерных вооружений в рамках СНВ-3 сохранялись и после истечения договора. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, хотя положения СНВ-3 согласовывались на фоне «другого климата в отношениях с Россией», договор остается в силе.

МИД России ранее сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают вести диалог об ограничениях по ядерному оружию. В частности, стороны продолжают обсуждать СНВ-3 и проведение инспекций, которое стороны приостановили из-за пандемии.

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