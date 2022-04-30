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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе допустили диалог с США после завершения операции на Украине

Директор департамента МИДа по контролю за вооружениями заявил, что Вашингтон «заморозил» диалог по стратегической стабильности и перспектив у обсуждения сейчас нет: США, по словам дипломата, идут в противоположном направлении
Владимир Ермаков
Владимир Ермаков (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Диалог России и США по стратегической стабильности формально «заморожен» со стороны Вашингтона, говорить о его перспективах сейчас не приходится, заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков. Все действия американской администрации, по его словам, «направлены в диаметрально противоположную сторону».

«К предметному разговору о перспективах возобновления полноформатного российско-американского переговорного процесса по стратегической повестке дня, видимо, получится вернуться только после реализации всех поставленных задач в рамках специальной военной операции на Украине», — сказал Ермаков.

Дипломат отметил, что в любом диалоге, «и тем более в стратегическом диалоге», необходимо «как минимум наличие адекватно настроенного партнера».

В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении договора по стратегическому наступательному вооружению. На саммите летом прошлого года президенты двух стран подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей, и объявили о намерении начать «комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности». После этого делегации сторон провели несколько встреч в Женеве, на которых обсуждалась эта тема.

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В декабре прошлого года президент Владимир Путин инициировал обсуждение вопроса гарантий безопасности России и нерасширения НАТО на восток. Москва предложила США и Североатлантическому альянсу проекты договоров в этой сфере. Ермаков в начале февраля подчеркивал, что прогресс в диалоге о стратегической стабильности будет зависеть от прогресса по гарантиям безопасности. На переговорах российской стороны с представителями США и НАТО по вопросу гарантий не удалось достичь конкретных результатов.

24 февраля Россия начала проводить на Украине военную операцию по «демилитаризации и денацификации».

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22 марта замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не готовы продолжать диалог по стратегической стабильности. В апреле он сказал, что Россия готова «в любой момент» возобновить диалог с США по стратегической стабильности, но пока признаков наличия такого желания у Вашингтона нет.

Представитель Госдепартамента США Бонни Дженкинс в начале апреля говорила, что сейчас из-за военных действий на Украине американская сторона не может поддерживать диалог с Россией, но в США готовятся к взаимодействиям по этой теме в будущем. «У нас еще есть важные вещи для обсуждения — например, еще один договор [о вооружениях]», — добавила она.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
США Украина Военная операция на Украине
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