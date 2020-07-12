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Дело губернатора Фургала ,  
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Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.

Как сообщает DV Hab, протестующие собрались на центральной площади города (имени В. И. Ленина) около 21:00 по местному времени (14:00 мск). В акции участвуют примерно от 1 до 3 тыс. человек, указывает издание. На площади имени Ленина жители города провели около 5-10 минут, а затем двинулись к Комсомольской площади по проезжей части. DV Hab отмечает, что из-за этого движение автомобилей фактически парализовано. К 22:46, как указывает издание, из протестующих остались около 1,5 тыс. человек, на Комсомольской площади находились четыре полицейские машины. Правоохранительные органы не мешают акции.

По данным Amur Media, в поддержку Фургала устроили шествие и на одной из главных улиц Комосомольска-на-Амуре. По предварительным неофициальным данным, там собрались около 100 человек. Они держат таблички с надписями в поддержку губернатора и выкрикивают лозунги.

Жители Хабаровска второй день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала
Политика
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

В субботу митинги и шествия прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах региона. По данным МВД, в них участвовали от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Местные СМИ указывали, что, по разным оценкам, на улицы вышли от 5 тыс. до 35 тыс. человек. В МВД сообщали, что к организации мероприятий «причастна команда Фургала». Администрации края отрицала связь с организацией акций. 

В воскресенье в первой половине дня жители Хабаровска вновь вышли на улицу в поддержку в Фургала. Но эти акции были менее многочисленными.

Материал дополняется.

Теги: Хабаровский край, Сергей Фургал, митинг
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