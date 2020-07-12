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Дело губернатора Фургала ,  
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Жители Хабаровска второй день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала

Правительство региона напомнило об ответственности за участие в несанкционированных акциях и попросило протестующих разойтись. Официальной информации о числе демонстрантов нет, но, по данным местных СМИ, их меньше, чем накануне

В Хабаровске вновь в воскресенье продолжились протестные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, сообщает dvhab.ru.

На центральных улицах города прошел автопробег, группа жителей устроила шествие по улице Ленина, люди собрались у здания правительства региона с требованием открытого суда над губернатором.

Митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фотогалерея
Фотогалерея 

Как пишет «Интерфакс», меры безопасности усилены. По данным агентства, в здание правительства около полудня по местному времени прибыли сотрудники правоохранительных органов. «Хабаров.Today» со ссылкой на очевидцев сообщает, что это сотрудники ОМОНа, вскоре они покинули здание. Также неподалеку стоят машины с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

Власти региона обратились к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции. «Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении правительства.

По словам председателя комитета по информационной политике и массовым коммуникациям Хабаровского края Анны Губиной, на фоне выступлений жителей, которые выражают поддержку Фургалу, «стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции», передает AmurMedia.

Официальных данных о том, сколько человек принимает участие в акции, пока нет. Как сообщает dvhab.ru, людей «значительно меньше», чем накануне. Об этом также пишет «Интерфакс».

Накануне митинги и шествия прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края. По данным регионального МВД, в них приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. СМИ сообщали, что только в Хабаровске, по разным оценкам, на улицы вышли от 5 тыс. до 35 тыс. человек.

В МВД также заявили, что несанкционированные акции были организованы «командой Фургала».

Теги: Хабаровск, Сергей Фургал
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