Жители Хабаровска второй день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала

Правительство региона напомнило об ответственности за участие в несанкционированных акциях и попросило протестующих разойтись. Официальной информации о числе демонстрантов нет, но, по данным местных СМИ, их меньше, чем накануне

В Хабаровске вновь в воскресенье продолжились протестные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, сообщает dvhab.ru.

На центральных улицах города прошел автопробег, группа жителей устроила шествие по улице Ленина, люди собрались у здания правительства региона с требованием открытого суда над губернатором.

Как пишет «Интерфакс», меры безопасности усилены. По данным агентства, в здание правительства около полудня по местному времени прибыли сотрудники правоохранительных органов. «Хабаров.Today» со ссылкой на очевидцев сообщает, что это сотрудники ОМОНа, вскоре они покинули здание. Также неподалеку стоят машины с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

Власти региона обратились к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции. «Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении правительства.