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Политика ,  
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Пашинян назвал условия выхода Армении из ОДКБ

Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана
Армянский премьер обвинил ОДКБ в бездействии в ходе конфликта его страны с Азербайджаном. По словам Пашиняна, в Ереване не понимают, почему организация заняла нейтральную позицию, если Армения в ней участвует
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о суверенной территории страны. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, передает Aysor.

«Мы сейчас просим, ожидаем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что Армения не создавала проблем организации, которые возникли лишь после того, как Ереван поднял вопрос о зоне ответственности ОДКБ в республике и не получил ответа.

Пашинян объяснил, что ОДКБ и Россия выражали «четкую позицию», «не дающую повода для разночтений», что суверенная территория Армении — это «красная линия» для Москвы и организации. «Однако, когда в ходе вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, со стороны ОДКБ указанных в уставе шагов не последовало», — сказал премьер (цитата по News.am). Затем случились «вторжения Азербайджана в ноябре 2021 года, сентябре 2022 года», добавил он.

Пашинян отметил, что в ходе войны Армении и Азербайджана в 2020 году ОДКБ заявила, что готова отправить миротворцев в Армению. Но в Ереване возник вопрос, почему организация выступает в качестве нейтральной стороны, если Армения в ней участвует.

По словам Пашиняна, если ОДКБ ответит и это будет соответствовать представлениям Еревана, вопросы между Арменией и организацией будут решены. «В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда, я не могу сказать», — предупредил он.

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Фото:Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

В конце февраля Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Так он ответил на вопрос, собирается ли вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия». По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания.

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В секретариате ОДКБ и в Кремле после слов армянского премьера заявили, что не получали от Еревана официального заявления о заморозке членства. В ОДКБ предположили, что слова Пашиняна относились к тому, что в последнее время страна не принимает участие в мероприятиях, которые проводит объединение.

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Персоны
Яна Ломакина
Никол Пашинян Армения ОДКБ
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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