Пашинян назвал условие заморозки участия Армении в ОДКБ «де-юре»

О заморозке участия Армении о ОДКБ Пашинян заявил 23 февраля. Он пояснил, что это означает отсутствие армянского постпреда при организации, и пригрозил заморозить участие «де-юре», если ОДКБ не выполнит своих обязательств

Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Фактическая заморозка отношений Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ. Об этом в ходе парламентского часа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уже год у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы долгое время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. В ОДКБ действует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем по простой причине, потому что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, что означает заморозка участия Армении в организации.

По его словам, Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства. «Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре», — подчеркнул премьер-министр.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональное международное объединение, основанное в 1992 году главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Позже Баку, Тбилиси и Ташкент вышли из состава организации. На сегодняшний день в ОДКБ состоят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

О заморозке участия Армении о ОДКБ Пашинян заявил 23 февраля. Так он ответил на вопрос, собирается ли Пашинян вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия». По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания. В связи с этим участие Армении в договоре приостановлено.

У Пашиняна поинтересовались, возможно ли закрытие российской военной базы на территории Армении. Премьер ответил, что этот вопрос не стоит на повестке.

В секретариате ОДКБ и в Кремле после слов армянского премьера заявили, что не получали от Еревана официального заявления о заморозке членства. В ОДКБ предположили, что слова Пашиняна относились к тому, что в последнее время страна не принимает участие в мероприятиях, которые проводит объединение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратится к Еревану с просьбой прояснить значение слов Пашиняна.

Армянский премьер не раз говорил о необходимости диверсифицировать систему безопасности страны, а также контакты в области обороны. В частности, он обсуждал возможность наращивания военного сотрудничества с представителем НАТО, которого принял в Ереване 19 января. Сотрудничество Армении с НАТО беспокоит Россию, отмечал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Ереван, «поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию».

