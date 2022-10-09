Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
«Оренбург» победил «Ахмат» благодаря голам Сычевого и Аюпова Спорт, 18:32
Лучший вратарь ЧМ-2010 объяснил пост с каминг-аутом взломом аккаунта Спорт, 18:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:16
В Херсоне прогремели четыре взрыва Политика, 18:15
Эксперты предсказали компаниям Китая «каменный век» из-за санкций США Политика, 18:04
IBA обвинила в расизме недовольного допуском россиян польского министра Спорт, 17:37
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 17:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Дополнительные паромы в Крыму запустят 10 октября Общество, 17:32
В Ростовской области разбился Су-24 Политика, 17:13
Bloomberg назвал «сейсмическими» возможные санкции против металлургов Бизнес, 17:06
На Крымскому мосту запустили движение автомобилей по двум полосам Общество, 17:02
Умер бывший вратарь сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев Спорт, 17:00
В Конгрессе США предложили ответ на решение ОПЕК+ по сокращению добычи Политика, 16:58
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 16:47
Война санкций ,  
0 

Эксперты предсказали компаниям Китая «каменный век» из-за санкций США

США запретили поставки в Китай полупроводников своего производства, а также тех, которые были созданы при использовании любых американских технологий. Эксперты говорят о «цунами перемен», которые за этим последуют
Фото: Florence Lo / Reuters
Фото: Florence Lo / Reuters

Новые санкции США против Китая, в рамках которых в том числе ограничивается продажа чипов для вычислений с использованием искусственного интеллекта, могут отбросить китайские компании «в каменный век», полагают опрошенные Financial Times эксперты.

По новым ограничениям, экспорт в Китай полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта, возможен только по специальной лицензии, которую будут выдавать власти США. На таких же условиях ограничивается сотрудничество граждан США с китайскими производителями чипов. Также ограничены поставки Китаю оборудования и технологий, которые он мог бы использовать для создания своих чипов.

«Мягко говоря, [китайские компании] фактически возвращаются в каменный век», — сказал управляющий директор China Renaissance Сехо Нг.

Эксперт консалтинговой компании Albright Stonebridge Пол Триоло в свою очередь отметил, что ограничения затронут многие компании, так как «цунами перемен, вызванное новыми правилами, захлестнет отрасль полупроводников и смежные с ней».

По его мнению, особенно это касается китайских компаний, которые используют американское оборудование в сфере искусственного интеллекта при работе в области автономного транспорта и логистики, а также разработки лекарств и моделирования изменений климата.

Триоло подчеркнул, что полноценный эффект от санкций проявится спустя время, но «как минимум, инновации в США и Китае замедлятся, и, в конечном итоге, это будет стоить американским потребителям сотни миллионов или даже миллиарды долларов».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему криптовалюты подходят только для долгосрочных инвестиций
Статьи
Pro
Фото: Yves Herman / Reuters Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Тайм-менеджмент школьника: как научить детей планировать дела
Статьи
Pro
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Если контрагент попадет под санкции. Что предусмотреть в договоре
Инструкции

Как пишет Financial Times, китайские компании серьезно обеспокоены из-за запрета американцам с ними работать. Руководитель отдела кадров одного из государственных заводов по производству полупроводников сообщила, что в штате есть американские граждане, которые занимают одни из самых ключевых должностей. «Нам нужно найти способ, который бы позволил этим людям продолжать работать в нашей компании. Это очень сложно. Большинство людей не хотят отказываться от своих американских паспортов», — пояснила она.

С мая 2019 года под похожими американскими санкциями находится компания Huawei, которую Вашингтон обвинял в промышленном шпионаже, краже технологий и угрозе нацбезопасности. В августе 2020 года санкции ужесточили.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Китай микрочипы санкции искусственный интеллект
Материалы по теме
Байден подписал закон об инвестициях в чипы для конкуренции с Китаем
Политика
Nikkei узнал о планах США и Японии создать центр по разработке микрочипов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter