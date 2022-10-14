Поставщики оборудования для чипов стали прекращать работать с Китаем

Из-за новых ограничений США американские компании Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation, а также нидерландская ASML приостановили продажи китайским производителям чипов и начали отзывать своих сотрудников с предприятий

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Ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей из-за экспортных ограничений США, пишет Financial Times. В их числе — американские Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation, сообщает издание со ссылкой на источники.

По данным газеты, в начале недели Lam Research начала отзывать персонал, который работал на предприятиях китайской компании Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC), и попросила их «пока держаться подальше от заводов в Китае». Applied Materials и KLA также прекратили предлагать свои услуги китайским предприятиям, на которых собираются современные микросхемы. Три сотрудника YMTC сообщили FT, что американские производители приостановили поставки как на уже функционирующие, так и на строящиеся заводы.

Помимо этого нидерландская компания ASML, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска микросхем, предписала своим сотрудникам в США приостановить обслуживание клиентов из Китая.

В начале октября администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Экспорт продукции, изготовленной с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта возможен только по специальной лицензии, выданной властями США. На таких же условиях ограничивается сотрудничество граждан США с китайскими производителями чипов. Также ограничены поставки Китаю оборудования и технологий, которые он мог бы использовать для создания своих чипов.

Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA), объединяющая крупных участников отрасли, в ответ обвинила США в дискриминационной торговой политике, предупредила об ущербе для отрасли и «создании атмосферы неопределенности в индустрии, что негативно отразится на духе взаимного доверия и сотрудничества».

По мнению опрошенных FT экспертов, новые меры США могут отбросить китайские компании в «каменный век». Представитель консалтинговой компании Albright Stonebridge Пол Триоло указал, что ограничения затронут многие компании, так как «цунами перемен, вызванное новыми правилами, захлестнет отрасль полупроводников и смежные с ней».