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Китай ограничил экспорт необходимых для производства чипов металлов

Китай ограничил экспорт необходимых для производства полупроводников металлов
Пекин с 1 августа вводит контроль за экспортом галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников, которые применяются в том числе в военной промышленности. Аналитики считают, что приведет к росту цен на рынке

Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия, которые необходимы для производства полупроводников, чипов, электромобилей и телекоммуникаций: с 1 августа вывоз металлов, как и их химических соединений, будет подлежать экспортному контролю, направленному на защиту национальной безопасности страны, говорится в заявлении Министерства торговли Китая. Его приводит China Daily.

Эти металлы используются в том числе в военной промышленности.

Для того, чтобы экспортировать такую продукцию, поставщикам нужно будет получить лицензию от китайского Минторга. Они должны будут предоставить подробную информацию о зарубежных покупателях и их заявках.

Китай является одним из крупнейших поставщиков галлия и германия на рынок, так что цены на металлы могут вырасти, отмечает Bloomberg. По данным британского аналитического центра Critical Minerals, на долю Китая приходится около 94% мирового производства галлия.

Несмотря на то, что галлий и германий производятся и в других странах, закупки у Китая более выгодны, поскольку он сохраняет их относительно дешевыми, в то время как добыча металлов может быть довольно дорогостоящей, пишет агентство. В статье отмечается, что при ограниченном предложении более высокие цены могут привести к сокращению производства в других странах.

Директор Hallgarten & Co Кристофер Экклстоун в то же время считает, что такая мера может привести к снижению роли Китая на рынке. «Когда перестают сдерживаться цены, внезапно становится более выгодным добывать эти металлы на Западе. <...> На короткое время мы получим более высокую цену, но затем доминирование Китая на рынке теряется — то же самое происходило раньше с другими веществами, такими как сурьма, вольфрам и редкоземельные элементы», — сказал он.

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В мае Пекин запретил операторам критической инфраструктуры закупать чипы американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемы с продуктами» компании. Действия Пекина вызвали недовольство в Вашингтоне — там назвали это решение беспочвенным.

Этот шаг Пекина последовал за активизацией усилий США по ограничению доступа Китая к ключевым западным технологиям, отмечала Financial Times. В октябре 2022 года США ввели расширенный контроль за экспортом чипов, а позже их примеру последовали Нидерланды и Япония.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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