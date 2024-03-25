FT узнала о запрете китайским госструктурам использовать чипы Intel и AMD

Китайское министерство промышленности рекомендовало госструктурам прекратить использовать технику с чипами Intel и AMD, и к 2027 году перейти на отечественные аналоги, среди которых Huawei и Phytium, выяснила FT

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Китайские госучреждения должны будут до 2027 года полностью отказаться от использования ПК, серверов и другого оборудования с чипами американских компаний Intel и AMD, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на новые правила закупок техники для госучреждений, подготовленные Министерством промышленности и информационных технологий КНР. В документе также содержится рекомендация отказаться от ОС Windows и другого ПО иностранных разработчиков в пользу местных альтернатив.

Как отмечает FT, выпуск новых правил объясняется необходимостью использования более «безопасной и надежной» техники госучреждениями. Среди 18 «одобренных процессоров» упоминаются процессоры с чипами от китайских Huawei и Phytium.

По мнению одного из источников газеты, эти стандарты — «первые общенациональные, детализированные и четко выраженные» рекомендации по продвижению «инноваций в отношении IT-приложений». Другой источник FT уточняет, что китайские госкомпании также получили рекомендации завершить переход на оборудование от местных производителей к 2027 году.

Газета напоминает, что еще в прошлом году Китай был крупнейшим рынком Intel, обеспечив 27% от ее $54-миллиардного объема продаж и 15% от $23-миллиардного объема продаж AMD. По оценкам аналитиков Zheshang Securities, Китаю потребуется инвестировать порядка 660 млрд юаней ($91 млрд) в период с 2023 по 2027 год для замены ИТ-инфраструктуры в правительстве, партийных органах и восьми основных отраслях промышленности.

США еще в 2022 году ограничили поставки полупроводников и оборудования в Китай, которые тот мог бы использовать для производства чипов. Пекин в ответ запретил операторам критической инфраструктуры закупать продукцию у американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами».

Кроме этого, с августа прошлого года Китай ограничил экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников. Bloomberg отмечал, что КНР — один из крупнейших поставщиков этих металлов на рынок, так что цены на них могут вырасти. По данным британского аналитического центра Critical Minerals, на тот момент на долю Китая приходилось около 94% мирового производства галлия.

После этого, в октябре, агентство Reuters cообщило, что Вашингтон предупредил Пекин о планах ограничить поставки чипов для искусственного интеллекта. По словам источников агентства, обновление экспортного контроля направлено на ограничение доступа к большему числу оборудования для производства чипов в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами, а также на закрытие некоторых лазеек в экспортных ограничениях на чипы ИИ.