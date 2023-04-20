Министр армии США Вормут: за два года выпуск 155-мм снарядов увеличится более чем втрое

США более чем в три раза увеличат выпуск 155-мм снарядов за два года

В ближайшие два года США увеличат производство снарядов калибра 155 мм более чем в три раза, заявила министр армии Штатов Кристин Вормут, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По ее словам, до этого производство выросло с 14 тыс. снарядов в месяц до 20 тыс., а через два года объем выпуска составит более 75 тыс. в месяц.

«Прежде всего мы инвестируем в собственную промышленную базу. Как я уже говорила, 1,5 млрд долларов. И это поможет нам, к примеру, увеличить производственные мощности завода в Скрантоне (штат Пенсильвания — РБК), выпускающего снаряды калибра 155 мм», — сказала Уормут (цитата по ТАСС).

Она отметила, что эти средства пойдут на попытки модернизировать предприятия, в частности, на замену станков и программного обеспечения.

Другой участник слушаний, начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл подчеркнул, что Вашингтон закупает новое вооружение за счет передачи старого Украие и союзникам.

В апреле администрация президента США Джо Байдена подписала контракт с правительством Южной Кореи на получение 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов в долг.

Правительство США не будет отправлять все 500 тыс. снарядов Украине сразу, а сперва пополнит свои запасы, как было в прошлом году, отмечали источники южнокорейской газеты Dong-a Ilbo в правительстве.

Таким образом Сеул продолжает придерживаться своей позиции не передавать оружие Киеву напрямую.

Кремль критикует отправку вооружений на Украину. Поставки говорят о прямой вовлеченности Запада в конфликт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.