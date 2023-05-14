Польша в понедельник получит первые РСЗО HIMARS

РСЗО HIMARS (Фото: Cpl. Colton Garrett / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша в понедельник, 15 мая, получит первые пусковые установки HIMARS. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак на съезде партии «Право и справедливость».

«Завтра первые пусковые установки HIMARS будут в Польше», — сказал Блащак.

Также Блащак рассказал, что в следующем году Польша получит от США истребители F-35.

США одобрили поставки Польше систем HIMARS на $10 млрд в феврале этого года. Вашингтон также поставляет Варшаве истребители F-35, вертолеты Apache, танки Abrams и ЗРК Patriot. Помимо этого, в прошлом году Польша заключила контракт с Южной Кореей на $5,8 млрд на поставку танков и гаубиц.

Польша резко нарастила покупки вооружения на фоне военных действий на Украине. Оборонный бюджет на этот год составил €21 млрд. Представитель правительства Петр Мюллер отмечал, что по сравнению с 2015-м расходы на оборону вырастут на 160%. При этом он заверял, что отдельные направления функционирования страны не пострадаю: например, расходы на здравоохранение вырастут на 107%, на культуру — на 110%, на образование — на 60%.