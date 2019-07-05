Путин встретился с Берлускони в аэропорту Рима

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в римском аэропорту Фьюмичино. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин провел в римском аэропорту Фьюмичино краткую частную встречу с экс-председателем Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони», — говорится в сообщении. Она прошла по окончании официального визита Путина в Италию.

Во время визита президент России также посетил Ватикан, где провел переговоры с папой римским Франциском. Помощник российского лидера отмечал, что они в планах было обсуждение ситуации в Сирии и на Украине.