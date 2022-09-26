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Берлускони выиграл выборы в сенат Италии

Сильвио Берлускони (в центре)
Сильвио Берлускони (в центре) (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

За три дня до своего 86-летия бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони прошел на парламентских выборах в верхнюю палату — сенат, сообщает La Repubblica со ссылкой на МВД страны.

Берлускони победил в одномандатном избирательном округе Монца в области Ломбардия, набрав большинство голосов. Издание не исключает, что у него есть шанс занять пост председателя сената, второй после президентского в итальянской иерархии власти.

Победу на выборах в обе палаты парламента одержала правоцентристская коалиция, которая была сформирована в июле 2022 года. В нее вошли четыре партии — «Вперед, Италия», «Лига Севера», «Братья Италии» и «Мы, умеренные».

Кандидатура на пост нового премьер-министра будет определена после встречи лидеров входящих в коалицию партий с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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Сильвио Берлускони

В августе 2022 года в интервью газете Foglio Берлускони заявил, что Италии нужно покончить с зависимостью от российского газа, которая приносит «очевидные проблемы», но для этого необходимо создать условия для альтернативных поставок.

В апреле 2022 года Берлускони на съезде партии «Вперед, Италия» заявил, что не одобряет президента России Владимира Путина. «Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром», — сказал он. Берлускони сообщил, что знал Путина 20 лет и всегда считал его «человеком демократии и мира». «Очень жаль», — сказал политик.

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Берлускони заявил о разочаровании поведением Путина
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Сильвио Берлускони

С мая 1994 года по ноябрь 2011 года Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии и ушел с поста в середине экономического кризиса. В 2012 году его приговорили к четырем годам заключения за уклонение от уплаты налогов в размере €7 млн. Крупнейшая частная вещательная компания Италии Mediaset, возглавляемая Берлускони, через посредника закупала права на показ голливудских фильмов. Посредником была компания Fininvest, также принадлежащая Берлускони, которая через офшорные фирмы-прокладки скупала права на киноленты, а затем перепродавала самой Mediaset по завышенной цене. Неучтенная разница шла в карман Берлускони.

Из-за преклонного возраста политика срок был сокращен до трех лет и заменен на домашний арест и общественные работы. От партийной деятельности в это время Берлускони не отказывался, хотя и передал пост лидера партии Анджелино Альфано, нынешнему министру иностранных дел. Однако в сентябре 2017 года Берлускони объявил, что сам поведет партию к победе на выборах. Сам политик участвовать в выборах 2018 года не мог по решению суда: до 2019 года ему было запрещено занимать публичные должности.

Теги
Сильвио Берлускони Сенат Италия Выборы
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