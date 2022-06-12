НАТО отвергло дедлайн по приему Швеции и Финляндии на саммите в Мадриде
НАТО не рассматривает саммит в Мадриде с 28 по 30 июня как крайний срок для приема Финляндии и Швеции, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
«Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, сможет ли НАТО снять возражения Турции против приема этих двух стран к моменту его проведения.
По словам генсека, опасения по поводу безопасности, высказанные Турцией, являются законными.
В то же время Ниинистё заявил, что возражения Турции против вступления его страны в НАТО стали для него неожиданностью. «Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство. Будем надеяться, что удастся найти решение, которое будет устраивать всех», — сказал он.
Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала военной операции России на Украине. Официальные заявки на вступление в альянс страны подали 18 мая.
Для вступления в НАТО требуется рассмотрение заявок в Североатлантическом совете — основном политическом органе управления НАТО. После этого соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, состоящих в военно-политическом блоке.
Против вступления Швеции и Финляндии выступила Турция. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, эти страны давали убежище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности Рабочей партии Курдистана (РПК), а также вводили против республики санкции. Столтенберг и ранее призывал учесть опасения Анкары и решить «любые проблемы, связанные с безопасностью».
В конце мая между сторонами состоялись переговоры, однако они не увенчались успехом. Эрдоган тогда назвал представителей Швеции и Финляндии «нечестными и неискренними». Позднее советник турецкого президента Фахреттин Алтун сказал, что Финляндии и Швеции не следует тратить время на переговоры с НАТО, поскольку позиция Турции остается неизменной.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о желании Швеции и Финляндии стать членами НАТО, заявил, что в Кремле расценивают это как угрозу. По его словам, действия Москвы будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.
Сейчас Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.