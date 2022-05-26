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Макрон призвал Эрдогана уважать решение Швеции и Финляндии войти в НАТО

Решение войти в НАТО — это «суверенный выбор» Швеции и Финляндии, заявил Макрон во время разговора с Эрдоганом. Он выразил надежду, что договоренность будет найдена и Турция снимет свое вето в скором времени
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Anthony Kwan / Getty Images)

Необходимо «уважать суверенный выбор» Швеции и Финляндии вступить в НАТО, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом со ссылкой на сообщение Елисейского дворца передает BFM TV.

Во время беседы с Эрдоганом Макрон выразил надежду, что «решение» о снятии турецкого вето будет найдено в скором времени.

«Президент республики подчеркнул важность уважения суверенного выбора этих двух стран, ставшего результатом демократического процесса и реагирования на изменения в сфере их безопасности», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

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Турецкая и финская делегация во время переговоров

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Свое решение они объяснили изменениями в сфере безопасности после начала российской военной спецоперации на Украине. И Швеция, и Финляндия подчеркнули, что подобный шаг не направлен против России и они идут на это только с целью обеспечить собственную безопасность.

Чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО, обе заявки должны рассмотреть и одобрить остальные 30 стран — членов альянса. Однако против их членства уже выступила Турция. Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в предоставлении убежища участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности Рабочей партии Курдистана (РПК), а также отметил, что обе страны вводили санкции против республики.

Турция требует, что Швеция и Финляндия «прекратили поддерживать террористов», и хочет заключить с ними письменное соглашение. Документ будет включать признание РПК и ее ответвлений террористическими, отказ от принятия членов организации в парламенты двух стран, а также ускорение процедуры выдачи «террористов» по запросу Анкары, писала Sabah.

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Накануне, 25 мая, делегации Турции, Швеции и Финляндии провели переговоры в Анкаре. На них Турция передала свои требования и «ясно дала понять», что продвижения в процессе вступления двух стран в НАТО не будет, пока эти требования не будут удовлетворены, заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
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