Чехия закрыла дело об угрозе отравления политиков «ядом из России»

По данным спецслужб, дело о покушении на пражских политиков оказалось «простой и грустной историей о зависти» между российскими дипломатами. Чешский премьер ранее говорил, что информация об угрозе отравлением не подтвердилась

Посольство РФ в Чехии (Фото: Игорь Шамшин / ТАСС)

Служба безопасности и информации (СБИ) Чехии закрыла дело об угрозе отравления пражских муниципальных политиков, сообщается на сайте ведомства.

По данным спецслужбы, дело оказалось «простой и грустной историей о враждебности и зависти» между двумя сотрудниками посольства России в Праге. Один из них, как утверждает ведомство, решил навредить своему коллеге и донести на него в СБИ.

Дипломат направил в ведомство анонимное электронное письмо, в котором сообщил об угрозе политикам. В послании говорилось, что в страну прибыл человек с ядом рицин. После этого, как сообщает СБИ, произошла утечка информации в местные СМИ, что осложнило работу спецслужбы и расследование дела.

Тем не менее, говорится в сообщении СБИ, ведомство смогло раскрыть, «что произошло в посольстве России, кто стоял за анонимным посланием и какую цель преследовал».