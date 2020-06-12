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Чехия закрыла дело об угрозе отравления политиков «ядом из России»

По данным спецслужб, дело о покушении на пражских политиков оказалось «простой и грустной историей о зависти» между российскими дипломатами. Чешский премьер ранее говорил, что информация об угрозе отравлением не подтвердилась
Посольство РФ в Чехии
Посольство РФ в Чехии (Фото: Игорь Шамшин / ТАСС)

Служба безопасности и информации (СБИ) Чехии закрыла дело об угрозе отравления пражских муниципальных политиков, сообщается на сайте ведомства.

По данным спецслужбы, дело оказалось «простой и грустной историей о враждебности и зависти» между двумя сотрудниками посольства России в Праге. Один из них, как утверждает ведомство, решил навредить своему коллеге и донести на него в СБИ.

Дипломат направил в ведомство анонимное электронное письмо, в котором сообщил об угрозе политикам. В послании говорилось, что в страну прибыл человек с ядом рицин. После этого, как сообщает СБИ, произошла утечка информации в местные СМИ, что осложнило работу спецслужбы и расследование дела.

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Тем не менее, говорится в сообщении СБИ, ведомство смогло раскрыть, «что произошло в посольстве России, кто стоял за анонимным посланием и какую цель преследовал».

На основании полученных данных власти Чехии решили выслать двух сотрудников российского посольства. Ведомство отмечает, что еще до этого дипломатам дали возможности «спокойно и тихо» покинуть страну, но они ей не воспользовались. «Таким образом, оба лица были признаны персонами нон грата и покинули Чешскую Республику 7 июня», — отмечает СБИ.

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, где говорилось, что в Прагу прибыл человек с дипломатическим паспортом из России, планировавший отравить главу администрации Шестого района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первый является организатором демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге. В МИД России эту публикацию назвали фейком, а в Кремле — «газетной уткой».

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5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что информация об угрозе отравления не подтвердилась, ложные сведения чешским спецслужбам отправил один из российских дипломатов. Бабич отметил, что инцидент нанес российско-чешским отношениям ущерб и привел к чрезмерной нагрузке на силы безопасности страны. Из-за конфликта между сотрудниками российского посольства Чехия решила выслать дипломатов.

Посольство России назвало решение чешских властей о высылке сотрудников дипмиссии следствием «сфабрикованной провокации». Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала «зеркальный ответ» Чехии.

Вечером 7 июня двое дипломатов покинули страну. Как сообщил ранее замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов, речь идет об и.о. главы представительства агентства в Праге Андрее Кончакове и сотруднике представительства по фамилии Рыбаков.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Чехия, дипломаты, отравление
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