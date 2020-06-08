Объявленные персонами нон-грата российские дипломаты покинули Чехию

Два российских дипломата, объявленные в Чехии персонами нон-грата, покинули страну в воскресенье вечером. Эту информацию подтвердила телеканалу CNN Prima News представитель МИД Чехии Мариана Вернерова.

«Можем подтвердить, что двое российских высланных дипломатов сегодня вечером покинули Чешскую республику», — сказала Вернерова.

В конце апреля чешское издание Respekt сообщило о прибытии в страну из России человека с дипломатическим паспортом, который имел при себе яд рицин. Издание отмечало, что иностранец приехал в республику с целью отравления главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первый является организатором демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге.

5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Томаш Петржичек объявили двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязали их покинуть страну. Как объяснил Бабиш, решение о высылке дипломатов было принято из-за конфликта между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали ложные утверждения о том, что Россия угрожает чешским политикам муниципального уровня отравлением рицином. Дипломат пояснил, что один из российских дипломатов отправил чешским спецслужбам ложную информацию об угрозе отравления. Бабиш также сообщил, что данный инцидент нанес российско-чешским отношениям ущерб и привел к чрезмерной нагрузке на чешские силы безопасности.

Как ранее сообщил «РИА Новости» замглавы агентства Михаил Брюханов, из страны должны быть высланы и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник представительства по фамилии Рыбаков.

Посольство России в Чехии назвало решение чешских властей следствием «сфабрикованной провокации».

Памятник маршалу Советского Союза Коневу демонтировали 3 апреля по решению пражских властей. Монумент был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги. Городской совет решил снести монумент еще в сентябре 2019 года. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, скульптуру должны были перенести в хранилище, а потом поместить в Музей памяти XX века.

Посольство России в Чехии выразило протест из-за сноса памятника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы страны, совершенном публично (ч. 3 ст. 354.1 УК). В ведомстве заявили, что сносом памятника Чехия нарушила обязательства в рамках двусторонних отношений с Россией, «продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».