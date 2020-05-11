Чешские СМИ назвали личность подозреваемого в перевозке «яда» россиянина

Спецслужбы считают, что яд в страну для отравления пражских политиков мог доставить человек по имени Андрей Викторович К. По данным СМИ, он много лет работает в республике, последние два года — на дипломатической должности

Посольство России в Праге (Фото: Petr David Josek / AP)

Человека, которого спецслужбы Чехии подозревает в доставке яда рицин в Прагу для отравления муниципальных политиков, зовут Андрей Викторович К., сообщает издание Seznam Spravy. По его данным, мужчина руководит «дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств» в республике.

О том, что в Чехию прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, у которого при себе был рицин, 26 апреля сообщило издание Respekt. Ссылаясь на источники, оно утверждало, что мужчина хотел отравить главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который организовал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в начале апреля, а также мэра чешской столицы Зденека Гржиба.

Как пишет Seznam, в последние два месяца мужчиной заинтересовались полиция и Служба безопасности и информации (СБИ) Чехии. Издание не приводит полное имя подозреваемого мужчины, но отмечает, что оно известно журналистам от источников в спецслужбах. Как пишет The Insider со ссылкой на чешский телеканал C1, речь идет об Андрее Кончакове, которого журналисты называют и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии.

По данным чешских СМИ, Андрей Викторович К. прибыл в Прагу 14 марта. Спецслужбы считают, что в этот день у мужчины при себе был чемодан, в котором было «смертоносное вещество», пишет Seznam. С1 со ссылкой на источники сообщает, что чешские спецслужбы были предупреждены об этом, однако россиянина не стали задерживать и проверять багаж из опасений, что «эти данные могут быть «частью дезинформационной кампании». В аэропорту мужчину встретил водитель Александр А. и отвез его в российское посольство, пишет Seznam. Отмечается, что спецслужбы считают водителя сотрудником ФСБ.