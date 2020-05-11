Чешские СМИ назвали личность подозреваемого в перевозке «яда» россиянина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции Общество, 10:24 Пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе Общество, 10:18 «Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Спорт, 10:17 Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Общество, 10:16 Как переизбыток в секонд-хендах усугубит безработицу в США — Bloomberg Pro, 10:02 Почему доллар не превысит ₽100: четыре фактора Quote, 10:00 СМИ назвали утвержденную британскими властями дату рестарта АПЛ Спорт, 09:57 СК возбудил уголовное дело после пожара в хосписе в Красногорске Общество, 09:54 Биолог назвала причины ошибочных результатов тестов на COVID-19 Общество, 09:39 Чешские СМИ назвали личность подозреваемого в перевозке «яда» россиянина Политика, 09:38 В доме для престарелых в Якутске обнаружили очаг коронавируса Общество, 09:32 Мультпицца, выставка «Мода и время» и сериал про шизофрению РБК Стиль и ЦУМ, 09:27 СМИ узнали о возможном возвращении Бэйла в Англию Спорт, 09:25 СК назвал предварительную причину пожара в хосписе в Красногорске Общество, 09:25
Новости без коронавируса ,  
0 

Чешские СМИ назвали личность подозреваемого в перевозке «яда» россиянина

Спецслужбы считают, что яд в страну для отравления пражских политиков мог доставить человек по имени Андрей Викторович К. По данным СМИ, он много лет работает в республике, последние два года — на дипломатической должности
Посольство России в Праге
Посольство России в Праге (Фото: Petr David Josek / AP)

Человека, которого спецслужбы Чехии подозревает в доставке яда рицин в Прагу для отравления муниципальных политиков, зовут Андрей Викторович К., сообщает издание Seznam Spravy. По его данным, мужчина руководит «дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств» в республике.

О том, что в Чехию прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, у которого при себе был рицин, 26 апреля сообщило издание Respekt. Ссылаясь на источники, оно утверждало, что мужчина хотел отравить главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который организовал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в начале апреля, а также мэра чешской столицы Зденека Гржиба.

Кремль увидел «очередную утку» в данных о российском отравителе в Чехии
Общество
Фото: David W Cerny / Reuters

Как пишет Seznam, в последние два месяца мужчиной заинтересовались полиция и Служба безопасности и информации (СБИ) Чехии. Издание не приводит полное имя подозреваемого мужчины, но отмечает, что оно известно журналистам от источников в спецслужбах. Как пишет The Insider со ссылкой на чешский телеканал C1, речь идет об Андрее Кончакове, которого журналисты называют и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии.

По данным чешских СМИ, Андрей Викторович К. прибыл в Прагу 14 марта. Спецслужбы считают, что в этот день у мужчины при себе был чемодан, в котором было «смертоносное вещество», пишет Seznam. С1 со ссылкой на источники сообщает, что чешские спецслужбы были предупреждены об этом, однако россиянина не стали задерживать и проверять багаж из опасений, что «эти данные могут быть «частью дезинформационной кампании». В аэропорту мужчину встретил водитель Александр А. и отвез его в российское посольство, пишет Seznam. Отмечается, что спецслужбы считают водителя сотрудником ФСБ.

МИД назвал фейком сообщения о прибывшем в Чехию российском отравителе
Политика
Фото: МИД / Global Look Press

The Insider со ссылкой на С1 пишет, что с момента прибытия российского дипломата в Прагу Коларж и Гржиб находятся под охраной. По информации Seznam, СБИ Чехии предупредило полицию о том, что в стране находится «агент, который представляет угрозу для безопасности» чиновников, только 6 апреля. Официальных обвинений россиянину не предъявлено, он все еще находится в Праге.

Сам Андрей Викторович К. в разговоре с корреспондентом Seznam отрицательно ответил на вопрос о том, привез ли он в Прагу яд. «Должно быть, это ошибка, я вез в чемодане дезинфицирующее средство и конфеты», — заявил он. Мужчина также заявил, что не может дать официальное интервью без одобрения в Москве, и попросил направить ему вопросы по электронной почте.

СБИ считает Андрея Викторовича К. сотрудником российских спецслужб, по данным ведомства, он работает в Чехии уже много лет, но на дипломатической должности — только последние два года, сообщает Seznam. Мужчина родился в Москве и окончил Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) «МИФИ», пишет издание. После этого он начал работать в Россотрудничестве и возглавил Российский центр науки и культуры в Праге, отмечает The Insider.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию Respekt о российском отравителе фейком и вбросом, и призвала европейские структуры обратить на нее внимание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе расследования, а также назвал материал издания «газетной уткой». Посольство России в Чехии направило в МИД страны ноту протеста, однако министерство сочло ее «ненадлежащей».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Чехия, Прага
Материалы по теме
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Общество
МИД Чехии осудил уголовное дело в России за снос памятника Коневу в Праге
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter