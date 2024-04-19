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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова отверг необходимость эвакуации города

Мэр Харькова заявил, что эвакуация из города не планируется
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Ситуация в Харькове остается стабильной, эвакуация горожан не планируется, заявил мэр города Игорь Терехов, слова которого приводятся в телеграм-канале горадминистрации.

Терехов, выступая в эфире национального телемарафона, добавил, что харьковчане уже не впервые сталкиваются с дезинформацией. «В Харькове нет предпосылок для эвакуации», — заверил он.

Власти Харьковской области сообщили о возможной принудительной эвакуации
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

Ранее он уже говорил, что поводов для эвакуации из города нет, отмечая, что переезд населения идет из области в Харьков. По его словам, к апрелю в городе находилось около 1,3 млн человек.

Терехов также ранее сообщал о «масштабных разрушениях» энергосистемы Харькова, в городе ввели «жесткие» графики отключения света. «Укрэнерго» также предупредило о росте отключений, заявив о повреждении объекта высоковольтной сети в области.

Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Украины регулярно сообщают о взрывах в Харькове. По словам Терехова, «никакой паники в городе нет».

Мэр добавил, что в городе круглосуточно работают «пункты несокрушимости» — специально оборудованные сооружения, где украинцы могут бесплатно обогреться и зарядить технику во время отключений электричества.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
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