Мэр Харькова отверг необходимость эвакуации города
Ситуация в Харькове остается стабильной, эвакуация горожан не планируется, заявил мэр города Игорь Терехов, слова которого приводятся в телеграм-канале горадминистрации.
Терехов, выступая в эфире национального телемарафона, добавил, что харьковчане уже не впервые сталкиваются с дезинформацией. «В Харькове нет предпосылок для эвакуации», — заверил он.
Ранее он уже говорил, что поводов для эвакуации из города нет, отмечая, что переезд населения идет из области в Харьков. По его словам, к апрелю в городе находилось около 1,3 млн человек.
Терехов также ранее сообщал о «масштабных разрушениях» энергосистемы Харькова, в городе ввели «жесткие» графики отключения света. «Укрэнерго» также предупредило о росте отключений, заявив о повреждении объекта высоковольтной сети в области.
Власти Украины регулярно сообщают о взрывах в Харькове. По словам Терехова, «никакой паники в городе нет».
Мэр добавил, что в городе круглосуточно работают «пункты несокрушимости» — специально оборудованные сооружения, где украинцы могут бесплатно обогреться и зарядить технику во время отключений электричества.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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